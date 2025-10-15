Ni cámaras ni seguridad para almacenar la gasolina incautada: así es el depósito de la Policía Local asaltado por los narcos en Chiclana

Una lancha, dos motores fueraborda y 3.000 litros de gasolina. Ese es el botín que se llevaron en la madrugada del viernes pasado unos ladrones de un depósito municipal 'improvisado', situado en las cercanías de la Jefatura de la Policía Local de Chiclana. Tal y como ya adelantó este periódico, los ladrones -posiblemente traficantes- rompieron la valla metálica lateral y accedieron con total facilidad e impunidad al recinto, en el que se almacena material incautado, sobre todo, de las operaciones contra el narcotráfico y el petaqueo que de forma repetida azota todo el litoral de Chiclana .

«Por la manera en la que se han producido los hechos y habiéndose incautado en los días previos, con toda probabilidad han sido llevados a cabo pon los propios narcos y petaqueros, y no por ningún agente», afirman desde el sindicato UPBLA de la Policía Local.

El depósito -del que no daremos ubicación exacta- sigue tal como estaba. Sin seguridad, ni cámaras y con la valla por la que entraron rota. En su interior hay incluso un vehículo patrulla, coches y furgonetas, tanto de empresas como de particulares, embarcaciones de recreo y dos neumáticas pinchadas. Todo ello, como ha podido comprobar LA VOZ in situ, al acceso de cualquiera.

Además fuentes de este mismo sindicato advierten de otra circunstancia que puede afectar a todo el que transite por este lugar y a los locales y comercios que se encuentran en su entorno: la falta de seguridad del recinto para almacenar material inflamable. «Esto es un polvorín. No guarda ninguna medida de seguridad, ni para los ciudadanos, ni para los agentes. Si no se toman medidas, va a haber una desgracia. Si alguien tira una colilla allí... No me quiero imaginar cómo se va a poder apagar aquello si está lleno de petacas de gasolina», insisten. El depósito, donde según el sindicato se almacena el combustible dentro de los vehículos, permanece al sol en una zona de empresas, rodeado de comercios y talleres.

ANTONIO VÁZQUEZ

«En cualquier momento podría haber explotado», afirma la propietaria de un taller que linda con el depósito

«Nosotros no nos hemos enterado de nada hasta ahora. Veo que no está eso muy vigilado... Está un poco abandonado», cuenta Ana, la dueña de un taller de cocina que linda con el depósito. La indignación y la preocupación brotan cuando se entera de que a escasos metros de su negocio se almacenan litros y litros de gasolina sin medidas que garanticen la seguridad. «¡En cualquier momento podría haber explotado! Es un peligro que eso esté ahí al lado, es que puede arder todo...».

Pero al parecer no ha sido la primera vez que han robado en este depósito. Según ha podido saber este periódico, este mismo lugar fue escenario de otro robo de otros 3.000 litros de gasolina.

«Es de uso de la Policía Local»

Tras lo sucedido, el Ayuntamiento de Chiclana mira hacia otro lado, concretamente a la Guardia Civil. Según fuentes municipales, aunque las dependencias son de la Policía Local, están cedidas a la Benemérita y, por lo tanto, «la custodia de lo que hay allí pertenece a la Guardia Civil». Sin embargo, desde UPLBA - los propios agentes- son contundentes. Creen que el Ayuntamiento intenta «eludir su responsabilidad» y señalan directamente al concejal de Seguridad, José Manuel Vera, por «la falta de seguridad existente y el posterior robo, así como por el uso indebido para almacenar grandes cantidades de combustible sin control».

En este sentido, el Partido Popular de Chiclana ha pedido la dimisión del delegado de Seguridad. «Esto no es una anécdota más. Es la constatación de que tenemos un delegado que ha perdido por completo el control de la ciudad. Si roban dentro de las dependencias policiales, ¿qué no está pasando fuera?», denuncia la concejala popular Carmen Baena.

«Queremos desmentir que la parcela se encuentre cedida a la Guardia Civil para su uso exclusivo, pues es de titularidad y custodia única del Ayuntamiento de Chiclana», dicen los agentes municipales

El sindicato explica incluso que las llaves de acceso a la parcela se encuentran únicamente en dependencias de la Policía Local y, «si bien es cierto que la Guardia Civil hace uso ocasional de ella, no tiene acceso directo a su uso sin previa autorización y conocimiento de la Jefatura», insisten. «Es de uso diario de la Policía Local de Chiclana para el depósito de vehículos intervenidos, incluso por los vehículos particulares de los agentes municipales en ciertas ocasiones», aseguran.

Este fin de semana, la Guardia Civil realizó una nueva intervención contra el petaqueo. Una patrulla de Seguridad Ciudadana del cuartel de Chiclana daba el alto a un coche por una zona rural al parecerles sospechoso. Y efectivamente el conductor llevaba en el vehículo una embarcación neumática plegada y también un motor, que, según algunas fuentes, podría ser justamente uno de los robados de las dependencias de la Policía Local.