Desde el Puesto de Mando Avanzado: Así se gestiona la llegada de un tsunami a Cádiz

A las 10.04 horas de este jueves, el Instituto Geográfico Nacional ha emitido una alerta al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) por un terremoto registrado en alta mar con potencial para generar un tsunami que afectaría a la provincia de Cádiz. No se trata de una amenaza real, sino del primer simulacro de tsunami celebrado en España, desarrollado en la capital gaditana y en el que participan más de 3.000 personas entre personal civil y equipos de emergencia. Bautizado como Respuesta25, el ejercicio busca evaluar cómo reaccionaría la ciudadanía y cómo deben actuar los servicios de emergencias ante un fenómeno similar al que sacudió la región en 1755, con una magnitud de 7,6 en la escala de Richter.

Una vez notificado el terremoto en alta mar, el subdirector del GREA, Juan Ramón Rodríguez, ha informado de la situación al consejero de Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, quien ha asumido la dirección del operativo. Rodríguez ha propuesto activar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos de Andalucía en su fase operativa 2 y proceder al envío del mensaje ES-ALERT a la población civil.

Simultáneamente, todos los operativos se han puesto en marcha y han comenzado las simulaciones a partir de los datos que ha ido enviando el Instituto Geográfico Nacional para determinar hasta dónde llegaría la ola, qué altura alcanzaría y qué zonas de la ciudad podría inundar.

Operativo por el simulacro de maremoto en Cádiz Nacho Frade

Mientras, Sanz ha confirma la activación del protocolo de emergencias: «Por orden del consejero de Emergencias se procede a activar fase de emergencia en fase operativa 2. Conecte con el 112 y compruebe que se siguen mis instrucciones. Envíe el ES Alert». Además, Sanz ha autorizado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A las 10.14 horas todas las personas presentes en un municipio costero de la provincia de Cádiz han recibido el mensaje ES-ALERT: «Alerta de Protección Civil. Simulacro, simulacro. No es necesario realizar ninguna acción. Aviso por maremoto que puede afectar a la costa atlántica. Aléjese hacia las zonas establecidas como puntos de encuentro o a una altura superior a tres pisos». Además, ha incluido un enlace con los puntos de encuentro seguros y otro con más información.

Desde el GREA se ha notifica a todos los ayuntamientos costeros para que activen sus planes municipales de emergencia, que dependerá en primera instancia de las decisiones que se tomen a nivel regional desde la Junta.

Noticia Relacionada Simulacro de tsunami en Cádiz, en directo: heridos y fallecidos en la playa, drones, colegios evacuados y última hora M. Almagro / A. Mendoza / M. garcía / J. mejías / p. Ortega / e. macías / r. lópez / a. vázquez / f. jiménez / n. frade Sigue en directo la última hora del simulacro de tsunami en Cádiz

Noticia Relacionada Efectividad en la respuesta de Zona Franca: más de 1.200 personas evacuadas en apenas 15 minutos La Voz de Cádiz Hasta 38 empresas se han sumado a este desalojo que se ha desarrollado con orden y celeridad

Rapidez en las comunicaciones

Desde que el GREA recibe la primera notificación del terremoto en alta mar por parte del Instituto Geográfico Nacional hasta el envío del mensaje ES-ALERT a la población, no transcurren más de dos minutos. Se trata de una comunicación ágil y fluida entre el consejero y los equipos de emergencia.

El Grupo de Emergencias de Andalucía tiene el acceso a la aplicación para el envío del mensaje ES-ALERT a la población civil. Existen una serie de borradores preparados en función de la amenaza. El mensaje se escribe, se envía a la dirección general, quien lo valida. Como anteriormente Antonio Sanz ha aprobado su envío, la comunicación es remitida a todos los dispositivos móviles situados en los municipios con costa de la provincia de Cádiz. Se ha enviado tanto en castellano como en inglés. También se ha enviado en inglés a Gibraltar.

El Puesto de Mando Avanzado dispone de varias cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, como la playa de Santa María del Mar, la plaza de San Antonio o el acceso a Navantia, ya que los trabajadores de la factoría han evacuado las instalaciones y se dirigen hacia la avenida de la Sanidad Pública subiendo por la cuesta de San Severiano. Además, los operarios han instalado varios paneles de control que muestran en tiempo real la información que reportan las empresas sobre el desarrollo de la evacuación.

Noticia Relacionada La costa gaditana, entre la prevención y las bromas Alfonso Carbonell Los ciudadanos de las localidades afectadas acogen con sorpresa y normalidad un ejercicio que les recuerda lo que hay que hacer para protegerse llegado el caso

Noticia Relacionada El mensaje ES-Alert de aviso de maremoto llegó a los móviles a las 10:14 horas Macarena García El aviso de maremoto al Puesto de Mando Avanzado llegó a las 10:04

Un simulacro

La alerta de tsunami en Cádiz de este jueves ha sido un simulacro en el que han participado más de 3.000 personas entre personal civil y efectivos de emergencias. Siete colegios del centro han evacuado sus aulas y se han dirigido a la plaza de San Antonio como a la plaza de Mina.

En caso de un aviso real, el Puesto de Mando Avanzado no estaría en Cádiz, sino que se instalaría en algunos de los municipios de interior de la provincia, como Jerez. Los técnicos señalan que debe estar en un espacio accesible, seguro y con cobertura.

Durante el simulacro, en el Puesto de Mando Avanzado en las baluarte de Santa Elena han estado presentes el GREA, Cruz Roja, la Policía Local, la Policía Nacional, la UME y la Guardia Civil.