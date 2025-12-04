La «inminente reunión» para el acuerdo definitivo del nuevo Hospital de Cádiz sigue sin fecha dos meses después

El pasado 2 de octubre la Zona Franca, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz daban el primer paso para la construcción del futuro Hospital Regional. La administración andaluza aceptaba la cesión por parte del Consorcio de los suelos de la antigua CASA dónde se levantará el futuro edificio sanitario. De esta forma se llegaba a un punto de entendimiento y encuentro tras varias semanas con cruce de declaraciones entre las tres administraciones una vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara por sorpresa la cesión del suelo, tras varios años en los que se exigía a la Junta que comprase el terreno.

En un comunicado conjunto, las tres administraciones anunciaron que habría «una reunión técnica de forma inminente» para cerrar los términos concretos del convenio y firmarlo «lo antes posible» para «seguir avanzando en un proyecto clave para Cádiz».

Dos meses más tarde, esa segunda reunión sigue sin celebrarse y ni la Junta, el Ayuntamiento ni la Zona Franca aportan una fecha, ni tan siquiera aseguran que el segundo encuentro vaya a celebrarse antes de que acabe el año.

Las administraciones no confirman que la segunda reunión se celebre antes de que acabe el año

Esta semana, el delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, afirmaba que «estoy deseoso y convencido de que más pronto que tarde se va a firmar el acuerdo del nuevo hospital, pero entiendo que son muchas las administraciones que tienen que actuar» y agregaba que «estamos trabajando todos en la misma dirección y en ese deseo va que lo firmemos lo antes posible». Fuentes del Consorcio aseguran a este medio que la Zona Franca cuenta ya con toda la documentación preparada a la espera de que se cierre la fecha.

Noticia Relacionada La necesidad del nuevo hospital: «Ya son 20 años esperando, Cádiz es la única provincia sin un centro regional de primer nivel» Rubén López El Foro Hércules debate sobre la importancia de una infraestructura sanitaria más que necesaria: «El Puerta del Mar tiene imposibilidad física que genera una grave deficiencia en la atención sanitaria de los gaditanos»

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía reiteran que los técnicos continúan trabajando «de manera permanente» para que se garantice la cesión del suelo por parte de la Zona Franca al SAS (Servicio Andaluz de Salud) y que se pueda construir el edificio.

Cambio en la Consejería de Salud

Seis días después de la primera reunión entre la Junta, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz se produjo la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, quien dejó el cargo el pasado 8 de octubre tras la crisis por los fallos en los cribados del cáncer de mama, que afectaron a unas 2.000 mujeres.

Noticia Relacionada Cádiz cierra el año con sus grandes proyectos atrapados entre el impulso y la espera Esther Macías Mientras Valcárcel avanza y el Portillo fija fecha, el nuevo Hospital y Depósitos de Tabacalera se mantienen en el aire

Hernández acudió como representante de la Junta a la reunión celebrada en el Consorcio el pasado 2 de octubre, pero tras su salida de la administración regional, Antonio Sanz asumía el cargo. Las partes reconocen que, tras este nuevo anuncio y los cambios producidos en el seno del Gobierno andaluz, era necesario un tiempo de adaptación y comprensión para reordenar responsabilidades y garantizar la continuidad del diálogo. Aun así, insisten en que el trabajo conjunto no se ha detenido en ningún momento y que, pese a las circunstancias, las tres administraciones han mantenido abiertas las vías de colaboración para avanzar en los compromisos adquiridos y encauzar los proyectos previstos.

Una partida de 10 millones en los presupuestos

Fue el propio Antonio Sanz, a finales del mes de octubre, quien dio a conocer que, por primera vez en la historia la Junta de Andalucía, había una partida recogida en los presupuestos destinada a la construcción del nuevo Hospital de Cádiz.

La Junta incluye en los presupuestos los primeros trámites para la construcción del Hospital

En concreto, la cuantía destinada al futuro edificio en Cádiz asciende a los 10 millones de euros. En los presupuestos de la administración de cara al próximo año se recoge el nuevo hospital tendrá «una consignación de 10 millones de euros como reserva presupuestaria que, una vez se encuentren finalizados los trámites de cesión de los terrenos necesarios al Servicio Andaluz de Salud, garantice la cobertura de los expedientes de gastos necesarios».

Noticia Relacionada Las cuentas de 2026 salen más claras para el impulso de las grandes obras de Cádiz Jesús Mejías El anuncio del consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, de una partida en los presupuestos del próximo año para el hospital certifica el compromiso de la administración regional con el proyecto

Como ocurre con el nuevo Hospital de Málaga o el nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, el Hospital de Cádiz es uno de «los proyectos más emblemáticos y estratégicos del Servicio Andaluz de Salud, llamados a tener un impacto transformador en la red sanitaria pública andaluza. Se tratan de nuevas infraestructuras que por su envergadura se han de desarrollar como proyectos plurianuales, donde el impacto presupuestario va más allá del ejercicio 2026, asegurándose en éste una consignación presupuestaria para garantizar el normal desarrollo de estos».