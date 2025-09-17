Gades Romana: Fechas, actividades y cortes de tráfico en Cádiz

Del 19 al 28 de septiembre de 2025, Cádiz se sumergirá en su pasado romano con la segunda edición del programa cultural 'Cádiz, orgullos@s de nuestra historia', un evento que propone un apasionante viaje a la antigua Gades a través de espectáculos, recreaciones, conferencias y actividades divulgativas para todos los públicos.

Viernes 19 de septiembre

- Espectáculo 'Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano'. Inicio a las 18:30 en la plaza Rocío Jurado en el parque Genovés. Itinerario: Parque Genovés, paseo de Carlos III, Alameda Apodaca, plaza Argüelles, plaza de España, acenida Cuatro de Diciembre de 1977 y plaza San Juan de Dios.

- Espectáculo inaugural 'Gades, Cádiz Romana 2025'. 19:45 plaza San Juan de Dios.

Noticia Relacionada Anuncian cortes de tráfico con motivo del espectáculo inaugural de Cádiz Romana L.V. La Policía Local adoptará las medidas necesarias en cada momento en función de la evolución de la asistencia de público y del lugar de paso de la Comitiva

Sábado 20 de septiembre

- ¡Ave Cómic! Ilustrando Gades. Cómic en vivo donde cada dibujante ilustrará dos páginas de cada escena. Habrá tres premios y se editarán 1.000 ejemplares de un cómic con las 28 páginas seleccionadas. De 11:00 a 18:00 horas en la Plaza Mina (frente al Museo Provincial).

- Talleres infantiles de temática romana. De 10:00 a 20:00 horas. Plaza Mina.

- Proyección audiovisual 'El imperio romano en Cádiz' (familiar e infantil). Visita posterior al Yacimiento arqueológico Gadir. 11:00 horas. Teatro del Títere de la Tía Norica.

- Proyección audiovisual 'Cádiz, hace más de 2.000 años'. Todos los públicos. 11:30 horas. Teatro del Títere de la Tía Norica.

- Escenificación de recreación histórica: 'Arcana Mundi, la magia en el mundo grecorromano'. 11:30 horas. Patio Castillo de Santa Catalina. (entrada gratuita hasta completar aforo).

- Proyección documental, festival Alcances: «Ingeniería Romana, Las ciudades». 12:00 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Inauguración recreación histórica vida en el campamento romano: 'Castra y Cannaba'. Horario: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. Baluarte de la Candelaria.

- 'Cortejo Romano'. Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. 12:00 h. (Duración: 20 minutos). Palacio del Marqués de Recaño.

- Escenificación de recreación histórica: 'La medicina y su entorno natural en Gades': Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. 13:30 h. Patio Casa del Obispo (Calle Miguel Laínez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

- Espectáculo 'Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones'.15:00 h. (Duración: 30 minutos). Interior del Mercado Central de Abastos.

- Conferencia: «El legado de Columela, la aportación de Gades a la enología universal». Ponente: Manuel León Béjar, Arqueogastronomía - Grupo de investigación ingeniería Química y tecnología de alimentos UCA. 17:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Ruta guiada a pie, 'Siguiendo las huellas romanas'. 18:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de Turismo.

- Escenificación de recreación histórica: 'Procesión de Triunfo de Balbo el Menor'. Itinerario: salida desde Baluarte de la Candelaria, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Paseo Carlos III, Plaza Rocío Jurado, C/ Beni de Cádiz, Mentidero, Veedor, Plaza San Antonio, C/ Ancha, Calle Novena, Plaza del Palillero, Columela, Pza. de Topete, C/ Compañía, Pza. de la Catedral, Pelota y San Juan de Dios. Hora inicio: 18:30 h. Hora fin: 20:30 h. Inicio en Baluarte de la Candelaria.

- Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Hora: 19:30 y 21:30 h. Teatro Romano. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Desfile de legiones romanas: 'Legio X Gemina y Legio V Alaudae'. Itinerario:: Plaza San Juan de Dios, calle San Juan de Dios, Mesón, San Antonio Abad, Pomponio Mela, Pelota, Pasaje Arco del Pópulo, Pozo, Posadilla, plazuela de San Martín, pasaje Arco de la Rosa, plaza de la Catedral, Compañía, Columela, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria. Hora inicio: 20:30 h. Inicio en Plaza San Juan de Dios.

- Cena Romana 'Convivium romano'. Banquete en la Roma imperial teatralizado con danza, música, número aéreo, acrobáticos, fuego y actuaciones. Solidaria a favor de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz. Hora: 21:00 h. Castillo de Santa Catalina. Entrada 50€. COMPRAR

Domingo 21 de septiembre

- Proyección audiovisual 'El imperio romano en Cádiz' (familiar e infantil). Visita posterior al Yacimiento arqueológico Gadir. 11:00 horas. Teatro del Títere de la Tía Norica.

- Proyección audiovisual 'Cádiz, hace más de 2.000 años'. Todos los públicos. 11:30 horas. Teatro del Títere de la Tía Norica.

- Recreación artística con técnica de maquillaje corporal: 'Lienzos humanos romanos'. Realizado por Pilar Arjona Ledesma de la Escuela de Maquillaje Piarlé. Horario: de 11:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 h. Calle Ancha. Explicación lienzos: 17:00-18:00 horas (desde calle Ancha-San Antonio).

- Proyección documental, festival Alcances: «Ingeniería Romana, Las ciudades». 12:00 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Animación teatralizada itinerante 'Conociendo Gades'. 12:00 horas. Plaza de San Antonio.

- Recreación histórica vida en el campamento romano: 'Castra y Cannaba'. Horario: de 11:00 a 13:00. Baluarte de la Candelaria.

- Escenificación de recreación histórica: 'Castra Romana, maniobras Militares'. Horario: de 12:30 a 13:00 h. Campamento romano, Baluarte de la Candelaria. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Escenificación de recreación histórica: 'Ars fucatrix. La ornatrix y los modelos de belleza en el mundo clásico'. Hora: 17:30 h. Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- 'Recuperando el crustulum, un pan exclusivo de Gades durante la época del imperio romano en Cádiz'. Proceso de investigación científica de panadería romana y reconstrucción. Pan exclusivo reconstruido a partir de la pieza arqueológica hallada en la Casa del Obispo (Cádiz). Ponente: Manuel León Béjar, Arqueogastronomía-Grupo de investigación ingeniería Química y tecnología de alimentos UCA. 18:30 h. Calle Ancha 16.

- Escenificación de recreación histórica: Procesión mistérica báquica. Itinerario: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Hora: 19:45 h.

- Las religiones mistéricas «Culto báquico». Hora: 20:15 h. Castillo de Santa Catalina.

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: 'Producción y consumo de cerveza en la península ibérica «Divi Ceres». Cata técnica de hidromiel y tres cervezas históricas: de levaduras neolíticas, egipcia antigua e hispanorromana. La degustación se acompañará de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustulum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos). Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. COMPRAR

Lunes 22 de septiembre

- Presentación de TuSello «Gades, Cádiz Romana», por la Sociedad Filatélica Gaditana. Hora: 12:00 h. Calle Ancha 16

- Charla: «La mujer romana. Femina aut Mulier». Hora: 17:00 h. Calle Ancha 16

- Ruta guiada a pie, «Siguiendo las huellas romanas». Hora: 18:00 h. Centro Andaluz de Arqueología Subacuática (Antiguo Balneario de la Palma). Inscripciones en la oficina de Turismo.

- Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia»

· Conferencia: «El legado de Roma en Hispania». Ponente: Javier Andreu Pintado. Catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

· Conferencia: «La mujer en Gades». Ponente: Mercedes Oria Segura. Catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Hora: 19:30 y 21:30 h. Teatro Romano. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Escenificación de recreación histórica: 'La medicina y su entorno natural en Gades': Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. 21:00 h. Patio Casa del Obispo (Calle Miguel Laínez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: «Producción y consumo de vino en la península ibérica «In vino veritas». Cata técnica de cuatro vinos reconstruidos según los tratados técnicos agrícolas de época romana: vinos con un complejo proceso de elaboración en cella vinaria, vino condita de rosas, Vino de fermentación lenta y crianza oxidativa fermentado en dolium de cerámica, y blanco Columella. La degustación estará acompañada de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustulum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. COMPRAR

Martes 23 de septiembre

- Charla: «Eros y Psique. Género, sexualidad y sexo en el mundo clásico». Hora: 17:00 h. Calle Ancha 16.

- Ruta guiada a pie, «Siguiendo las huellas romanas». Hora: 18:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de Turismo.

- Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia»

· Conferencia: «Personajes ilustres nacidos en Gades: Los Balbo, Moderato, Columela». Ponente: Sandra Ramos Maldonado, catedrática de Filología Latina en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

· Conferencia: «El Teatro de Balbo: principal testimonio de la romanidad de Cádiz». Ponente: Juan de Dios Borrego de la Paz. Doctor por la Universidad de Córdoba con la tesis «La génesis del modelo arquitectónico teatral en la Bética». El teatro romano de Cádiz (2013). Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Escenificación de recreación histórica: 'La medicina y su entorno natural en Gades': Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. 21:00 h. Patio Casa del Obispo (Calle Miguel Laínez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: «Cocina romana y los usos del garum en la gastronomía romana. Ars Culinaria». Cata técnica de distintas elaboraciones culinarias romanas como moretum, pullmentum, lengua con oxygarum, caballa alejandrina y dulcia domestica. La degustación estará acompañada de maridaje de vino ecológico con crianza biológica bajo de velo de flor (variedades de perruno, cañonazo, barceloné, mantúo y palomino) y vino de violetas. Junto con el panis crustulum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. COMPRAR

Miércoles 24 de septiembre

- Charla: «Eros Eleuterios. Género, transgénero, homosexualidad y bisexualidad en la Antigüedad Clásica». Hora: 17:00 h. Calle Ancha 16-

- Ruta guiada a pie, «Siguiendo las huellas romanas». Hora: 18:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de Turismo.

- Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia»

· Conferencia: «Cádiz, espejo de Roma: el Testaccio halieutico de Gades». Ponentes: José Juan Díaz Rodríguez, profesor Contratado Doctor en el área de Arqueología de la Universidad de Cádiz y José Manuel Vargas Girón, profesor Ayudante Doctor en el área de Arqueología de la Universidad de Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

· Conferencia: «Exquisiteces de emperadores. Acerca del Garum Gaditanum» Ponente: Darío Bernal Casasola. Catedrático del Área de Arqueología de la UCA. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Hora: 19:30 y 21:30 h. Teatro Romano. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Escenificación de recreación histórica: 'La medicina y su entorno natural en Gades': Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. 21:00 h. Patio Casa del Obispo (Calle Miguel Laínez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: Consumo y producción de pan en época romana «Magisterpistorum». Cata técnica de distintas variedades de pan reconstruidos: Panis cuadratus, panis auqaticus, panis mollis, libvm y panis crustullum. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. COMPRAR

Noticia Relacionada Los sabores de la antigua Gades, presentes en Cádiz Romana 2025 L.V. Mediante la arqueología gastronómica se pretende traer a la actualidad sabores y técnicas culinarias de hace dos milenio

Jueves 25 de septiembre

- «Cortejo Romano». Itinerario: Palacio del Marqués de Recaño, Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. Hora: 12:00 h. (Duración: 20 minutos). Palacio del Marqués de Recaño.

- Espectáculo «Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones». Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos). Interior del Mercado Central de Abastos.

- Escenificación de recreación histórica: 'La medicina y su entorno natural en Gades': Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. 17:00 h. Patio Casa del Obispo (Calle Miguel Laínez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

- Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia».

· Conferencia: «La Sacralización del espacio en Gades: El yacimiento arqueológico de la Casa del Obispo». Ponente: José María Gener Basallote. Arqueólogo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

· Conferencia: «Una Investigación inagotable: la nueva propuesta del Ídolo de Cádiz». Ponente: Manuel Álvarez Martí-Aguilar. Doctor en Historia de la Universidad de Málaga. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Inauguración del Mercado Romano. Horario: 19:00 a 24:00 h. (Espectáculo inaugural: 19:30 h.) Parque Genovés.

- Escenificación de recreación histórica: Procesión mistérica báquica. Itinerario: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Hora: 19:45 h.

- Las religiones mistéricas «Culto báquico». Hora: 20:15 h. Castillo de Santa Catalina.

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: «Garum en época romana. 'Cave garum'». Cata técnica de distintos tipos de garum y productos derivados: garum de boquerón, garum de atún rojo, garum de sangre, oxygarum y salsa a base de garum, acetum y defrum. La degustación estará acompañada de maridaje junto con el panis crustulum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos). Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. COMPRAR

Viernes 26 de septiembre

- Mercado Romano. Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo… Horario: de 11:30 a 02:00 h. Parque Genovés.

- Cortejo Romano. Itinerario: Palacio del Marqués de Recaño, Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. Hora: 12:00 h. (Duración: 20 minutos). Inicio: Palacio del Marqués de Recaño.

- Espectáculo «Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones». Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos). Interior del Mercado Central de Abastos.

- Yincana «Ludi Gaditani». Por varios espacios de la ciudad con dos categorías.Hora: 18:00 h. Inicio y fin: Puerta principal del Museo de Cádiz (Plaza de Mina).

- Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Hora: 19:30 y 21:30 h. Teatro Romano. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Escenificación de recreación histórica: Procesión mistérica báquica. Itinerario: Desde el Castillo de San Sebastián, Caleta y Castillo de Santa Catalina. Hora: 19:45 h.

- Las religiones mistéricas «Culto báquico». Hora: 20:15 h. Castillo de Santa Catalina.

- Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia».

· Conferencia: «Una ciudad por descubrir... De la tutela y gestión del patrimonio arqueológico gaditano». Ponente: María Eugenia García Pantoja. Arqueóloga y Asesora cultural de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Cádiz. Hora: 18:30 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.

· Mesa redonda: «Pasado, presente y futuro de la investigación arqueológica gaditana». Moderador: Darío Bernal Casasola. Catedrático del Área de Arqueología de la UCA. Ponentes: Manuel Parodi Álvarez. «ICOMOS-España. Academia Andaluza de la Historia»; Ángel Muñoz Vicente. Arqueólogo jubilado del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía; Francisco José Blanco Jiménez. Arqueólogo e Historiador; Juan Miguel Pajuelo Saénz. Arqueólogo, Gestor del Patrimonio Cultural, Investigador, Vicedecano de Colegio Profesional. Hora: 19:30 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.

- Escenificación de recreación histórica: «Culto al fuego de Vesta». Hora: 21:00 h. Plaza de la Catedral. Desfile desde Baluarte de la Candelaria a las 20:00 horas: Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), calle Buenos Aires, Plaza San Antonio, calle Ancha, calle Novena, plaza del Palillero, calle Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral. Desfile desde Plaza de la Catedral a las 20:30 horas: Pasaje Arco de la Rosa, plazuela de San Martín, Mesón, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Arco del Pópulo, Pelota, plaza San Juan de Dios, Nueva, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria.

- Obra de Teatro: «Numancia». Versión y dirección de José Luis Alonso de Santos, sobre la obra de Miguel de Cervantes catalogada entres las 30 obras más importantes de la literatura universal. Hora: 21:30 h. (Duración: 110 minutos sin descanso). Gran Teatro Falla. Edad recomendada: 12 años. Precios: 35, 25, 21 y 6 €. Precios especiales: 15% descuento colectivos y desempleados. COMPRAR

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: «Alimentación, ritos y costumbres funerarias en época romana 'Funus'». Cata técnica de vino tinto de miel, Vino ecológico de uvas palomino 90% y perruno 10%, fermentado en dolium con sus lías, Vino de crianza biológica bajo velo de flor fermentado en dolium de cerámica y maridaje de carne de cerdo con garum, panis libvm, panis acuaticus, frutas, bulbas, leche de cabra con miel, junto con el panis crustulum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos). Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. COMPRAR

Sábado 27 de septiembre

- Proyección audiovisual 'El imperio romano en Cádiz' (familiar e infantil). Visita posterior al Yacimiento arqueológico Gadir. 11:00 horas. Teatro del Títere de la Tía Norica.

- Proyección audiovisual 'Cádiz, hace más de 2.000 años'. Todos los públicos. 11:30 horas. Teatro del Títere de la Tía Norica.

- Mercado Romano. Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo… Horario: de 11:30 a 02:00 h. Parque Genovés.

- Recreación histórica vida en el campamento romano: 'Castra y Cannaba'. Horario: de 11:30 a 14:00. Baluarte de la Candelaria.

- Proyección documental, festival Alcances: «Ingeniería Romana, Las ciudades». 12:00 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- «Cortejo Romano». Itinerario: Palacio del Marqués de Recaño, Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos. Hora: 12:00 h. (Duración: 20 minutos). Palacio del Marqués de Recaño.

- Espectáculo «Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones». Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos). Interior del Mercado Central de Abastos.

- Recreación histórica: «Vida romana civil en el Pópulo». Horario: de 17:00 a 19:00 h. Barrio del Pópulo.

- Escenificación de recreación histórica: «Arcana Mundi, La magia en el mundo grecorromano». Hora: 19:00 h. (Duración: 60 minutos). Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Estreno mundial del macro espectáculo dirigido artísticamente por Juan Sebastián Domínguez y producido por el Ayuntamiento de Cádiz «Foedus, Gaditanorum» realizado por Xarxa Teatre. Hora: 22:00 h. Plaza de la Constitución (Puerta de Tierra). Acceso gratuito.

Noticia Relacionada Arte, música y danza con sello gaditano: Pasión Vega, Edu Guerrero, Juan Sebastián y Martínez Ares en el espectáculo Cádiz Romana 2025 Esther Macías Las Puertas de Tierra se convertirán en el escenario de la clausura de este evento cultural el próximo 28 de septiembre

Domingo 28 de septiembre

- Proyección audiovisual 'El imperio romano en Cádiz' (familiar e infantil). Visita posterior al Yacimiento arqueológico Gadir. 11:00 horas. Teatro del Títere de la Tía Norica.

- Proyección audiovisual 'Cádiz, hace más de 2.000 años'. Todos los públicos. 11:30 horas. Teatro del Títere de la Tía Norica.

- Mercado Romano. Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo… Horario: de 11:30 a 02:00 h. Parque Genovés.

- Recreación histórica vida en el campamento romano: 'Castra y Cannaba'. Horario: de 11:00 a 13:00. Baluarte de la Candelaria.

- Proyección documental, festival Alcances: «Ingeniería Romana, Las ciudades». 12:00 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Animación teatralizada itinerante «Conociendo Gades». Hora: 12:00 h. Inicio: Plaza de San Antonio.

- Yincana «Ludi Gaditani». Por varios espacios de la ciudad con dos categorías. Hora: 12:30 h. Inicio y fin: Puerta principal del Museo de Cádiz. (Plaza de Mina).

- Escenificación de recreación histórica: «Munera Gladiatoria». Hora: 12:30 h. (Duración: 45 minutos). Plaza de la Catedral. Desfile desde Baluarte de la Candelaria a las 11:30 horas: Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), calle Buenos Aires, Plaza San Antonio, calle Ancha, calle Novena, plaza del Palillero, calle Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral. Desfile desde Plaza de la Catedral a las 13:45 horas: Cobos, Nicaragua, plaza Candelaria, Cardenal Zapata, plaza San Agustín, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria.

- Escenificación de recreación histórica: Arcana Mundi, La magia en el mundo grecorromano. Hora: 13:00 h. Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Escenificación de recreación histórica: 'Textrinvm'. Hora: 17:30 h. Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Hora: 19:30 y 21:30 h. Teatro Romano. Entrada gratuita hasta completar aforo.

- Clausura del Mercado Romano. Pasacalles de despedida con todas las compañías que han formado parte de los espectáculos del mercado romano. Hora: 22:30 h. Parque Genovés.

- Cena Temática por Manuel León Béjar: «El Banquete de Trimalción». El menú constará de cuatro platos y un postre conforme a un convivium romano: gustatio, prima mensa, caput cenae y secunda mensa e irá acompañada de maridaje de cuatro vinos elaborados con técnicas enológicas de época romana, como los siguientes o similares: Mulsum, Lixivo, Paladio, y Mesalina, acompañados por el panis crustulum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos). Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 60€. COMPRAR

Exposiciones y otros

- Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, paseo de Canalejas.

- Exposición 'Gades Cofrade, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz'. Fundación Cajasol (plaza San Antonio, 14).

Noticia Relacionada La Fundación Cajasol inaugura la exposición 'Gades Cofrade' L.V. La muestra se podrá visitar de lunes a domingo, en horario ininterrumpido de 10.00 a 22.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo

- Exposición 'Diarium de Gades'. Paseo de Canalejas

- Interpretación del Faro Romano de Gades. Monumento arquitectónico de 13,5 metros de altura por 16,56 metros de ancho, interpretando el elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades. Plaza de la Constitución, Puerta de Tierra.

- Monumento Cádiz Romana. Realizado por ARTECAD, en recuerdo del poder del imperio romano en Gades. Plaza de San Juan de Dios.

- Domus Balbi. Instalación arquitectónica y escultura de Lucio Cornelio Balbo el Mayor realizado por ARTECAD. Exposición sobre la familia de los Balbo y explicación de una somus. Plaza de San Antonio.

- Rotonda Lucio Cornelio Balbo. Instalación artística floral en la fuente para ensalzar la figura de este personaje ilustre de Gades. Murallas de San Roque con calle Concepción Arenal.

- Fuente Lucius Iunius Moderatus Columella. Instalación artística floral en la fuente para ensalzar la escultura de este personaje ilustre de Gades. Plaza de las Flores.

- Personajes ilustres de Cádiz Romana. Instalación expositiva artística de Rebombo Estudio. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.

- Exposición 'VRBS IVLIA GADITANA' (del 23 de septiembre al 28 de febrero de 2026). Museo de Cádiz - Casa Pinillos. Plaza de Mina.

- Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades' (Del 19 de septiembre al 28 de febrero de 2026). Torreón de la Puerta de Tierra.

- Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustulum' (Del 20 al 28 de septiembre). Calle Ancha.

- Exposición 'PlayGades'. (Del 19 de septiembre al 18 de octubre). Casa de la Juventud.

.- 'Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades'. (Del 21 de septiembre al 28 de febrero). Castillo de Santa Catalina.

- Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo (Monumento funerario fenicio y Santuario Salutífero romano)'. (Del 20 de septiembre al 28 de febrero de 2026). Entrecatedrales y Casa del Obispo.

- Exposición !Cómic Gaditanorum! Ilustrando Gades (del 24 de septiembre al 28 de octubre. Baluarte del Orejón.

- Yacimiento arqueológico Gadir. Calle San Miguel, 15.

- Theatrum Balbi. Calle Mesón, 11.

- Yacimiento arqueológico factoría de salazones. Calle Sacramento, 16.

- Parque arqueológico Necrópolis de Gades. Parque de Erytheia, Avenida Constitución de 1812.

- Acueducto romano de Gades. Plaza Asdrúbal, 1.

- Enclave arqueológico Gades: Columbarios. Calle General Ricardos, 5.

- Tessera Gaditana (Del 19 al 28 de septiembre). Consigue tu pasaporte y ciudadanía romana en las exposiciones o descargando digitalmente. Se puede sellar en: Torreón Puerta de Tierra, calle Ancha 16, Castillo de Santa Catalina, Casa del Obispo y Teatro del Títere de la Tía Norica. DESCARGAR

- Tematización Romana en la ciudad: Fachada Puerta de Tierra, Barrio del Pópulo, Mercado Central de Abastos, calle Ancha y Parque Genovés.

Más temas:

Cádiz