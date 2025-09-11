La Casa del Obispo vuelve a la luz gracias al 'Cádiz Romana'

Apostar por la cultura en todas sus aristas y facetas. Es la propuesta que el Ayuntamiento de Cádiz lleva de nuevo a la luz con la segunda parte del 'Orgullosos de nuestra historia'. Con la experiencia de esa primera edición dedicado al pasado fenicio de Cádiz, y con las luces y alguna sombra que dejó lo vivido, el consistorio ha preparado un programa más ambicioso si cabe al vivido en 2024, destacando que la cultura no es solamente ocio y disfrute, sino también patrimonio y ahí está la gran mejora con el 'Cádiz Romana' que se ha preparado para esta segunda quince de septiembre.

Porque quedó pendiente recuperar uno de los enclaves patrimoniales más importantes que tiene la ciudad de Cádiz y que ahora van a ver la luz; la Casa del Obispo. Si bien el pasado año se dio el paso adelante con Entrecatedrales, ahora se mira abajo y en los próximos días se podrá volver a disfrutar de esta parte tan importante del patrimonio gaditano y que suma algo más de una década cerrado a cal y canto, de manera incomprensible.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado que uno de los objetivos de este ciclo histórico es «ir recuperando espacios relacionados con cada época y que están cerrados, y uno de ellos será la Casa del Obispo«. La concejala de Cultura, Maite González, ha especificado que su reapertura vendrá acompañada de la restauración de algunos de los frescos del enclave arqueológico y de ilustraciones y carteles. Será el sábado 20 de septiembre cuando se abra la exposición que unirá el pasado fenicio y romano de la capital gaditana. La Casa del Obispo también será escenario de un libro sobre la historia romana de Cádiz que ha sido coordinado por el catedrático de la Universidad de Cádiz Darío Bernal.

«No entendemos como había tantos lugares de interés cerrados», ha reconocido el alcalde Bruno García en referencia no solo a la Casa del Obispo, cerrado desde finales de 2014, sino también a enclaves como el Castillo de San Sebastián.

Hay que destacar que la Casa del Obispo ha sido gestionado hasta su cierre por la Diócesis de Cádiz y Ceuta con la que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo para que la gestión del enclave arqueológico tenga una gestión municipal.

El conjunto arqueológico de la Casa del Obispo permite comprobar la evolución de la ciudad, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XVIII d.C., con restos arqueológicos que pertenecen a un pequeño edificio arcaico fenicio del siglo VIII a.C. El carácter sagrado de la zona culmina en la era Bárcida, con una primera monumentalización del espacio. Durante la época republicana romana, se anexó un nuevo complejo a los edificios cartagineses, con una transformación del ritual que interactúa con el agua, un hecho que hasta ahora aún no había sido documentado. La importancia de este espacio cultural culmina en la época antigua, con la reestructuración del espacio, dotándolo de gran monumentalidad, en el que se destacan los restos de un templo romano, perteneciente a una serie de tres dedicados a Apolo, Esculapio e Higía.

