Arte, música y danza con sello gaditano: Pasión Vega, Edu Guerrero, Juan Sebastián y Martínez Ares en el espectáculo Cádiz Romana 2025

Cádiz se reencontrará con su pasado romano a través de un espectáculo multidisciplinar que une arte, música, danza y raíces gaditanas como nunca antes se había visto. El 28 de septiembre, la ciudad culminará su programación cultural del año con una gran puesta en escena a los pies de las Puertas de Tierra, donde más de 400 participantes locales darán vida a Cádiz Romana 2025, una propuesta que trasciende lo escénico para convertirse en un homenaje colectivo a la identidad gaditana.

Al frente del proyecto está Juan Sebastián, director artístico con experiencia en grandes producciones nacionales, que ha asumido el reto de diseñar un espectáculo que respire Cádiz en cada nota, paso y gesto. Le acompañan nombres que son garantía de excelencia y emoción: Pasión Vega, con su voz profunda y elegante; el bailaor Edu Guerrero, que vuelve a su tierra con la fuerza de los escenarios internacionales; y Antonio Martínez Ares, compositor gaditano que, tras un periodo de pausa, regresa al panorama cultural con nuevas creaciones hechas expresamente para este evento.

Pero Cádiz Romana 2025 no será solo un recital de talentos consagrados. El alma del espectáculo está en la suma de esfuerzos del tejido artístico local: comparsistas, bailarines de academias de danza flamenca, coristas, escolares, diseñadores y artesanos se entrelazan en un montaje que busca emocionar desde lo auténtico, desde lo nuestro. Es Cádiz contándose a sí misma, desde sus raíces hasta sus sueños de futuro.

Proyecciones, iluminación y escenografías monumentales

Además, el espectáculo combinará lo tradicional con una propuesta visual innovadora. Se utilizarán proyecciones, iluminación y escenografías monumentales que transformarán a Cádiz en un teatro al aire libre. El cartel del evento, obra del reconocido artista José Carlos Naranjo, ya da pistas del enfoque estético: clásico, sí, pero reinterpretado con sensibilidad contemporánea.

El proyecto forma parte de la apuesta del Ayuntamiento de Cádiz por convertir la cultura en un motor de ciudad. Cádiz Romana es la continuación del ciclo iniciado con Cádiz Fenicia, pero da un paso más al incorporar una narrativa más emocional, cercana al público, donde cada elemento -desde la música a la escenografía- ha sido pensado para contar una historia común.

Lejos de ser un evento aislado, este espectáculo se enmarca en una visión a largo plazo: el 2026 explorará la relación entre Cádiz y América, y en 2027, coincidiendo con el aniversario de la Constitución de 1812, el programa girará en torno a la efervescencia liberal gaditana.

En definitiva, Cádiz Romana 2025 no será solo un acto de clausura, sino una declaración de amor colectivo a la cultura, a la historia y al arte hecho con acento del sur. Una noche que quedará grabada en la memoria de una ciudad acostumbrada a reinventarse desde sus propias piedras.