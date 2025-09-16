La Fundación Cajasol inaugura la exposición 'Gades Cofrade'

La sede de la Fundación Cajasolen Cádiz acoge desde hoy, 16 de septiembre, la exposición 'Gades Cofrade. El Imperio Romano en la Semana Santa de Cádiz', una propuesta única que invita al visitante a descubrir la poderosa influencia iconográfica y simbólica de la Roma clásica en una de las celebraciones más arraigadas de la ciudad.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 29 de septiembre en la Casa Pemán (Plaza San Antonio, 14), se enmarca dentro del programa cultural 'Cádiz, Orgullos@s de Nuestra Historia. Cádiz Romana 2025', impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz. Una iniciativa que recorre el pasado romano de la ciudad con actividades que abarcan exposiciones, espectáculos y propuestas divulgativas dirigidas a todos los públicos.

Al acto de apertura han asistido Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; Bruno García, alcalde de Cádiz; Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, y Pablo Durio, comisario, que dio unas pinceladas sobre el recorrido expositivo de la muestra.

Antonio Pulido ha destacado que «con esta exposición queremos poner en valor las huellas romanas que perviven, de forma espectacular, en la Semana Santa de Cádiz, y acercarlas a la ciudadanía de forma visual, atractiva y accesible para todos«. Asimismo, ha recordado el compromiso de la Fundación con la promoción de la cultura, las tradiciones y el patrimonio andaluz, «convencidos de que conocer nuestra historia es esencial para valorarla y sentirnos orgullosos de ella».

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la importancia de contar con las cofradías gaditanas para poner en valor un período histórico como es el de la Gades romana que guarda una estrecha relación con la Semana Santa. «Con esta muestra tenemos un doble objetivo; por un lado, acercar a la ciudadanía a la época romana a través de su presencia en nuestra Semana Santa; y, por otro lado, poner en valor el valioso patrimonio de nuestras cofradías, tal y como se puede ver a lo largo de esta muestra«, ha indicado García, que ha incidido en el objetivo de un programa cultural »pensado para que los gaditanos conozcan y se sientan orgullosos de su historia«.

Por su parte, Juan Carlos Jurado expresó su agradecimiento por contar con las hermandades como «aliadas para celebrar esta fiesta». En este sentido, recalcó que «las cofradías están vivas, participan durante todo el año en distintas actividades y es importante que su patrimonio pueda estar presente en exposiciones como esta, de la mano de la Fundación Cajasol».

La exposición

La exposición Gades Cofrade reúne un valioso conjunto de piezas pertenecientes a más de 15 hermandades gaditanas. Entre ellas destacan dos misterios completos: el de la Cofradía de la Sentencia, que incluye seis figuras, el trono de Pilatos y el suelo del paso con motivos de mosaico romano; y el de la Hermandad de la Columna, con sus sayones y la icónica columna de plata.

El recorrido se completa con imágenes de soldados romanos que procesionan en los pasos de misterio de hermandades como la del Despojado, cuya vestimenta está inspirada en esculturas del Museo de Cádiz, así como otras tallas relevantes de los patronos de la ciudad, representados como soldados romanos cristianizados.

La muestra también permite apreciar diferentes enseres tradicionales, como los trajes de la escuadra romana del Ecce-Homo, insignias tipo Senatus en distintos formatos, y elementos simbólicos de la Pasión de clara raíz romana: dados, clavos, látigos, clámides o coronas de espinas procedentes de distintas corporaciones gaditanas.

Con esta exposición, la Fundación Cajasol vuelve a demostrar su compromiso con la cultura como motor de desarrollo social, económico y turístico, y lo hace poniendo el foco en un relato que une historia, tradición y religiosidad popular.

Gades Cofrade puede visitarse de lunes a domingo, en horario ininterrumpido de 10.00 a 22.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Una cita ineludible para cofrades, amantes del arte sacro, la historia y todas aquellas personas interesadas en redescubrir el legado romano que aún hoy late con fuerza en las calles de Cádiz.