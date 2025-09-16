Los sabores de la antigua Gades, presentes en Cádiz Romana 2025

El festival Cádiz Romana 2025, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre, contará con la participación de Arqueogastronomía, proyecto liderado por el investigador Manuel León Béjar (Universidad de Cádiz), que traerá a la actualidad sabores y técnicas culinarias de hace dos milenios.

Uno de los hitos más esperados es la exposición «Ars Culinaria, Garum et Crustulum», donde se mostrará la reconstrucción del pan figurativo romano crustulum, elaborado a partir de un fragmento de molde hallado en el yacimiento de la Casa del Obispo. La pieza de repostería, que ha sido recuperada por Arqueogastronomía junto a especialistas como Domi Vélez (Mejor Panadero del Mundo 2021) y Salvador Márquez (La Tahona), supone un ejemplo pionero de cómo la arqueología experimental puede devolver a la vida productos olvidados de la gastronomía romana.

La muestra también presentará panes y salsas piscícolas romanas recuperados, con especial atención al papel del garum, tanto en su uso antiguo como en su reconstrucción científica contemporánea.

Conferencias y divulgación científica

Arqueogastronomía impartirá dos conferencias clave:

«El legado de Columela, la aportación de Gades a la enología universal» (20 de septiembre, Teatro de Títeres de la Tía Norica). La cita abordará, desde la innovación agrícola y enológica del gaditano Columela hasta los procesos de investigación que han permitido reconstruir vinos producidos con técnicas introducidas por el afamado agrimensor romano del s. I d.C., algunos de los cuales han obtenido 95 y 94 puntos en la reconocida Guía Peñín de vinos.

«Recuperando el crustulum: arqueología del pan romano en Cádiz» (21 de septiembre, Calle Ancha 16). La conferencia permitirá abordar el estudio arqueológico y tecnológico que ha permitido reconstruir el panecillo dulce que representa una venatio, una escena de caza romana, a partir del fragmento de un molde figurativo de pan dulce hallado en la casa del Obispo (Cádiz).

Catas científicas

Por primera vez, el Teatro Romano de Cádiz será escenario de catas científicas sobre el consumo de alimentos en los espectáculos públicos romanos y en los los banquetes públicos (epula) de época romana. Bajo el título «Mulsum et Crustulum» (23 y 25 de septiembre), Manuel León Béjar y Jonatan Cantero (sumiller y copropietario de Gorrion Wine Bar) guiarán una experiencia enológica y gastronómica que une historia, arqueología y sensorialidad.

Además, en el Castillo de Santa Catalina se celebrarán catas temáticas sobre la producción y consumo de cerveza (Divi Ceres), vino (In vino veritas), panes (Magister pistorum), y las distintas variedades de garum (Cave garum), incluyendo talleres de cocina romana (Ars Culinaria), maridajes con panes romanos como el crustulum y el panis quadratus.