ElCano anima al equipo español de Sail GP con el izado de la bandera nacional

La asociación gaditana Cádiz con Elcano ha protagonizado un emotivo gesto de apoyo al equipo español de Sail GP, conocido como «Los Gallos», coincidiendo con la celebración este fin de semana de la Gran Final de la competición internacional de vela en la Bahía de Cádiz.

En un acto cargado de simbolismo, la entidad ha izado en el mástil del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, situado en la Punta de San Felipe, la bandera nacional acompañada de un mensaje de ánimo y buena suerte al equipo español, confeccionado mediante las banderas del Código Internacional de Señales, cedidas expresamente para esta ocasión por la Armada Española.

El mensaje, visible desde buena parte del frente marítimo gaditano, representa el vínculo histórico entre la ciudad, la Armada y el mar, además de expresar el orgullo y el respaldo ciudadano a los regatistas nacionales que compiten al máximo nivel mundial.

La iniciativa fue difundida por Cádiz con Elcano a través de sus redes sociales, recibiendo una respuesta inmediata del equipo Sail GP España, que agradeció públicamente el gesto y afirmó que el apoyo de Cádiz «nos da fuerza y motivación para competir al máximo».

Con esta acción, Cádiz con Elcano reafirma su compromiso con la promoción de la identidad marítima de Cádiz, la difusión de su legado naval y el apoyo a los deportistas españoles que contribuyen a proyectar el nombre de la ciudad en el mundo.

«Queríamos rendir un pequeño homenaje desde la tierra de marinos a quienes hoy nos representan en la élite de la vela internacional. Cádiz late con el mar, y con su bandera en lo alto deseamos toda la suerte a nuestros Gallos», destaca Miguel Ramos, `presidente de la asociación.

