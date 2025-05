Condenada por difundir por whatsapp imágenes de un menor fallecido en el accidente del autobús de Cádiz

La Fiscalía ha emitido ya su escrito de calificación provisional relativo a la difusión de imágenes del accidente de autobús en Cádiz que acabó con la vida de cuatro personas, una causa que se había separado procesalmente de la que se ha llevado sobre el propio siniestro. Finalmente, la investigada que ha sido plenamente identificada y cuyos hechos han sido acreditados es una mujer de 41 años, a la que se le acusaba de un delito contra el honor, la intimidad y la integridad moral de las víctimas. Esta acusada, sin antecedentes penales, ha reconocido los hechos y, próximamente, se emitirá una sentencia condenatoria contra ella.

Según se indica en el escrito al que ha accedido LA VOZ, la Fiscalía solicitaba que se le impusiera una pena de seis años de prisión, además de una indemnización de 1.200 euros por el daño ocasionado a los familiares. El Ministerio Público considera probado que el día del accidente, la procesada, «movida por el ánimo de denigrar, humillar y menoscabar la integridad moral» de la víctima, así como de sus más allegados, a través de la red social Whatsapp, concretamente dentro del grupo común denominado 'crianza', difundió una fotografía en la que se podía ver el cadáver de un menor tras el accidente sufrido. La imagen mencionada, fue borrada por la propia acusada con posterioridad, una vez que le fue recriminado su comportamiento.

Confesión y acuerdo

Tras estos hechos y una vez concluida la instrucción, el Ministerio Fiscal y la defensa han llegado a un acuerdo a efectos de dictado de una sentencia de conformidad. Por ella, el Ministerio Fiscal no se opone a que le sea suspendida la pena privativa de libertad por un tiempo de dos años durante el cual no podrá delinquir so pena en caso de hacerlo de tener que cumplir dicha pena de prisión y la nueva que le fuera impuesta. Igualmente se le condena al pago de una indemnización. Todo ello como autora de un delito contra la integridad moral.

Tras el acuerdo alcanzado esta semana suscrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, estas actuaciones se remitirán ahora al Juzgado de lo Penal para que convoque a las partes y dicte el fallo.

Por otro lado, la Fiscalía ha interesado el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a otros dos investigados más por la difusión de imágenes al considerar que no está suficientemente acreditada su participación en dicho delito.

Justamente, este martes se conocía que el Ministerio Público solicita la pena de cinco años de prisión para el conductor y el propietario del autobús que provocó el atropello mortal. Se les acusa de homicidio por imprudencia al haber constatado, según la Fiscalía, que el vehículo tenía deficiencias de frenado anteriores, se habían desoído las advertencias de las inspecciones realizadas, e incluso se había manipulado el sistema de frenado para no dejarlo fuera de servicio. Además, también se procesa al conductor por no haber respetado las horas de descanso y por llevar una velocidad excedida y desatendida.

