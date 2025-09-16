Cádiz ya levanta su faro de más de 13 metros para iluminar la gran fiesta de Gades Romana que arranca el viernes

Colocación del andamiaje que dará cobertura a Cádiz Romana frente a las Puertas de Tierra

Durante casi diez días, Cádiz se sumergirá en su pasado. Del 19 al 27 de septiembre, la capital gaditana celebrará la segunda entrega del programa municipal Orgullos@s de nuestra historia, dedicado este año a la Gades Romana.

La iniciativa, que da continuidad al capítulo dedicado en 2024 a los vestigios fenicios, busca —en palabras del alcalde Bruno García— que «los gaditanos conozcan esta época de la historia de la ciudad a través de actividades académicas, de eventos y espectáculos en las calles y plazas, y de la recuperación de espacios emblemáticos como es el caso de la Casa del Obispo, que vuelve a abrir al público tras años cerrada».

Símbolo de la luz

La ciudad ya empieza a engalanarse con elementos inspirados en Roma, destacando la recreación del faro romano de Gades en la Plaza de la Constitución. El andamiaje ha empezado a colocarse este lunes y la estructura albergará un grandioso faro de 13,5 metros que simbolizará la Cádiz romana.

Además, como adelantó la concejala de Cultura, Maite González, la programación contempla recreaciones históricas, cortejos, desfiles, animaciones teatralizadas, un mercado romano en el Parque Genovés, una gincana y un concurso de cómic para los más jóvenes, junto a teatro, proyecciones audiovisuales, rutas guiadas, cenas temáticas, catas y visitas a espacios arqueológicos.

Foedus Gaditanorum

El broche de oro llegará el sábado 27 con el espectáculo de clausura «Foedus Gaditanorum», una producción artística del Ayuntamiento de Cádiz que reunirá a más de 300 intérpretes locales en Puertas de Tierra y la Avenida de Andalucía.

Sobre el escenario estarán el bailaor Eduardo Guerrero, la cantante Pasión Vega y la actriz Marta Ortiz, junto a decenas de artistas de la ciudad en una propuesta que fusionará música, danza y teatro para recrear la grandeza de Gades.

El calendario final incluye un ensayo técnico el 25, un ensayo general el 26 y la función única el día 27, tras una programación que se inaugurará oficialmente este viernes en la Plaza de San Juan de Dios.