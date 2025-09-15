El autobús urbano de Cádiz será gratis el día inaugural del Festival Cádiz Romana

Los gaditanos y visitantes podrán viajar gratis en el autobús urbano el próximo viernes 19 de septiembre. La medida, enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, coincide con el arranque del Festival Cádiz Romana, lo que facilitará los desplazamientos hasta el casco histórico. «Se ha coordinado para que sea así y nos ha venido muy bien», valoró Bruno García, alcalde de Cádiz.

«Es el inicio de Cádiz Romana y una motivación para venir ese día al casco histórico, donde se celebrará el primer evento», apuntó el alcalde. El festival, que celebra su segunda edición dentro del programa cultural Cádiz, orgullos@s de nuestra historia —tras Cádiz Fenicia en 2024— se desarrollará del 19 al 28 de septiembre. Su objetivo es «reforzar el valor histórico, cultural y patrimonial del pasado romano de la ciudad» a través de espectáculos, recreaciones, conferencias y actividades divulgativas para todos los públicos.

Cádiz Romana

Durante diez días, Cádiz viajará a su pasado. El viaje comenzará con el acto de inauguración en la Plaza de San Juan de Dios y pondrá punto final en la Plaza de la Constitución con el espectáculo de clausura «Foedus Gaditanorum», una producción artística propia del Ayuntamiento de Cádiz, en la que participarán más de 300 artistas del tejido artístico local. Eduardo Guerrero, Pasión Vega y Marta Ortiz son algunos de los intérpretes que formarán parte del espectáculo.

«Con este programa queremos reivindicar la historia y el valioso patrimonio de la ciudad a través de diferentes disciplinas. En este caso se trata de un proyecto artístico muy ambicioso, que va a contar con la participación de gran parte del tejido artístico de la ciudad, con el que vamos a dar visibilidad al talento y la creatividad que existe en esta ciudad», afirmó Bruno García en la presentación de «Foedus Gaditanorum».

En cuanto al resto de la programación, las actividades organizadas han sido coordinas por la Universidad de Cádiz, Darío Bernal, catedrático de Arqueología y José María Gener, arqueólogo municipal, para «garantizar el rigor histórico«.

