Cómo participar en el espectáculo de clausura de 'Gades Romana'

Las puertas de Tierra serán el escenario del espectáculo de clausura de 'Gades Romana'

El Ayuntamiento de Cádiz, junto con la dirección artística de 'Gades Romana', abre convocatoria a la Mesa de Teatro y a la ciudadanía interesada en las artes escénicas para formar parte del gran espectáculo de clausura de las jornadas.

Conscientes de la importancia de la formación en el ámbito teatral, se ha organizado una Master Class de lucha escénica y teatro en espacios no convencionales (site specific), impartida por dos profesionales de reconocido prestigio: Jennifer Lima, actriz con amplia trayectoria en musicales y televisión, y Álex Larumbe, actor formado en la RESAD y con experiencia en teatro clásico, lírico, audiovisual y dirección.

El taller, de carácter gratuito y con un máximo de 40 participantes, se desarrollará los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de septiembre, en horario de 18:00 a 21:00 horas. Durante seis sesiones se trabajarán técnicas de movimiento escénico, conciencia del espacio, coreografía y lucha escénica.

Las personas que completen la formación participarán en el espectáculo final, que tendrá lugar en un enclave emblemático de la ciudad: Puertas de Tierra y la Avenida de Andalucía. El calendario de cierre contempla un ensayo técnico el 25 de septiembre, un ensayo general el 26 y la función única el 27 de septiembre.

La organización proveerá el vestuario y la utilería necesaria (excepto calzado y ropa interior). Asimismo, se hace un llamamiento para contar con una persona coordinadora de vestuario y colaboradores en tareas de utilería y coordinación de calle, quienes contribuirán al buen desarrollo del evento.

El Ayuntamiento de Cádiz invita a todas las personas interesadas a sumarse a esta experiencia formativa y creativa a enviar un correo electrónico con sus datos a cadizromana@cadiz.es o info@juansebastiandominguez.com. En la misma se desarrollarán teatro, danza y artes escénicas y culminará en un gran espectáculo colectivo para completar la edición 'Cádiz Roma' del programa cultural 'Orgullos@s de nuestra historia'.

Más temas:

Cádiz