Bandera roja en todas las playas de Cádiz, salvo en La Caleta, por el fuerte oleaje

Se prohíbe el baño en todas las playas de Cádiz, excepto La Caleta

La Voz de Cádiz 27/08/2025

El Ayuntamiento de Cádiz ha izado este miércoles la bandera roja en todas las playas de la capital, con la única excepción de La Caleta, ante el fuerte oleaje y las corrientes de resaca que afectan al litoral gaditano.

Los Servicios de Salvamento y Socorrismo han pedido la máxima precaución a los bañistas, recordando que el izado de la bandera roja implica la prohibición total del baño para evitar riesgos.

La medida responde a la situación de mar de fondo que continúa golpeando la costa gaditana desde principios de semana y que ya ha obligado a suspender el baño en distintas zonas del litoral por la peligrosidad de las corrientes.

El Ayuntamiento ha recordado además que el mar de fondo es un fenómeno especialmente peligroso por su aparente calma en superficie, ya que las corrientes internas arrastran con gran fuerza mar adentro, dificultando el regreso de los bañistas a la orilla.

Los Servicios de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento han pedido a la ciudadanía la máxima prudencia, recordando que el izado de la bandera roja implica la prohibición total del baño. «La prioridad es evitar riesgos innecesarios», subrayan desde el dispositivo, que mantiene un seguimiento constante de la evolución del mar.

La medida llega debido a la inestabilidad marítima en el litoral gaditano, donde el mar de fondo ha provocado ya cierres de playas, rescates de bañistas y daños materiales en infraestructuras costeras y chiringuitos. La previsión meteorológica apunta a que el temporal se mantendrá al menos hasta el jueves, por lo que las limitaciones podrían prolongarse durante las próximas jornadas.

El dispositivo municipal mantendrá un seguimiento constante de la evolución del estado del mar para determinar la reapertura del baño en cuanto sea posible garantizar la seguridad.