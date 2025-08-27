TEmporal de Cádiz
Bandera roja en todas las playas de Cádiz, salvo en La Caleta, por el fuerte oleaje
El izado de la enseña roja implica la prohibición total del baño | Los efectos de la borrasca Erinn, con rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora en el Atlántico, se están dejando sentir en el litoral gaditano en forma de un intenso «mar de fondo»
El mar de fondo mantiene en vilo a la costa de Cádiz: máxima precaución en el baño
Una impresionante marea se 'traga' una pasarela y un chiringuito en Los Caños y hay rescates en otras playas de Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz ha izado este miércoles la bandera roja en todas las playas de la capital, con la única excepción de La Caleta, ante el fuerte oleaje y las corrientes de resaca que afectan al litoral gaditano.
Los Servicios de Salvamento y Socorrismo han pedido la máxima precaución a los bañistas, recordando que el izado de la bandera roja implica la prohibición total del baño para evitar riesgos.
La medida responde a la situación de mar de fondo que continúa golpeando la costa gaditana desde principios de semana y que ya ha obligado a suspender el baño en distintas zonas del litoral por la peligrosidad de las corrientes.
El Ayuntamiento ha recordado además que el mar de fondo es un fenómeno especialmente peligroso por su aparente calma en superficie, ya que las corrientes internas arrastran con gran fuerza mar adentro, dificultando el regreso de los bañistas a la orilla.
‼️El Ayuntamiento de Cádiz iza la bandera roja en las playas de Cádiz, excepto en La Caleta, ante el fuerte oleaje y la corriente de resaca— Ayuntamiento de Cádiz (@Cadiz_es) August 27, 2025
📍📍Los Servicios de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento de Cádiz solicitan precaución a los bañistas pic.twitter.com/jYIc9VdrCp
Los Servicios de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento han pedido a la ciudadanía la máxima prudencia, recordando que el izado de la bandera roja implica la prohibición total del baño. «La prioridad es evitar riesgos innecesarios», subrayan desde el dispositivo, que mantiene un seguimiento constante de la evolución del mar.
La medida llega debido a la inestabilidad marítima en el litoral gaditano, donde el mar de fondo ha provocado ya cierres de playas, rescates de bañistas y daños materiales en infraestructuras costeras y chiringuitos. La previsión meteorológica apunta a que el temporal se mantendrá al menos hasta el jueves, por lo que las limitaciones podrían prolongarse durante las próximas jornadas.
El dispositivo municipal mantendrá un seguimiento constante de la evolución del estado del mar para determinar la reapertura del baño en cuanto sea posible garantizar la seguridad.