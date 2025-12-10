La Autoridad Portuaria de Cádiz impulsa el proyecto del parking en altura del Paseo Pascual Pery

La integración del muelle con la ciudad de Cádiz sigue adelante. En este caso, se avanza con la tramitación del futuro aparcamiento en altura que irá en la zona del Paseo Pascual Pery y que, tras haber quedado desierto hasta en dos ocasiones el desarrollo del proyecto en concurso público, ahora ya cuenta con una empresa que lo ejecute. En concreto, el organismo portuario ha recibido la solicitud de Iniciativas Sociales Productivas S. L.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha iniciado este miércoles, con la publicación en el BOE de la información pública, el trámite para otorgar una concesión administrativa para la construcción y explotación de ese aparcamiento en altura y edificios comerciales en la explanada del muelle Reina Sofía, junto al Paseo Almirante Pascual Pery.

Según contempla la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en el artículo 83, el procedimiento de otorgamiento de una concesión administrativa se podrá realizar de forma directa «cuando fuera declarado desierto el concurso convocado para el otorgamiento de una concesión (…) siempre que no hubiera transcurrido más de un año desde la fecha de su celebración, el objeto concesional sea el mismo y las condiciones de otorgamiento no sean inferiores a las anunciadas para el concurso».

En este caso, y como recoge la norma en su artículo 85.3, «se someterá a información pública, durante un plazo no inferior a 20 días, a fin de que se presenten alegaciones sobre la solicitud de concesión que se tramita».

Aparcamiento y comercio

El proyecto de este aparcamiento contempla, como estaba previsto, la ocupación de una superficie de forma rectangular y de 12.646,52 m² de extensión en la explanada del muelle Reina Sofía. El equipamiento a construir debe resolver su conexión con los nuevos viales principales de la zona, así como servir de conector peatonal que salve la diferencia de cota existente entre el Paseo Almirante Pascual Pery y el muelle Reina Sofía, permitiendo la instalación, en su coronación sobre la rasante del Almirante Pascual Pery, de instalaciones destinadas a actividades económicas derivadas de la interacción puerto – ciudad, con una superficie construida de hasta 8.852 m².

El equipamiento deberá considerar toda la dimensión ambiental en su diseño, construcción y explotación, y especialmente resolver su integración visual respecto de la panorámica del puerto y la ciudad, tanto desde el puesto de vista del casco histórico como de los buques atracados en las alineaciones de los muelle Reina Sofía y Alfonso XIII.

El plazo de la concesión se plantea por 30 años y el aparcamiento y con la ejecución de 750 plazas de aparcamiento, en varias alturas, con una explotación de 24 horas al día, los 365 días del año.

El desarrollo de este proyecto se considera dinamizador para el proyecto global de integración del puerto en la ciudad de Cádiz, ya que su ejecución permitirá seguir avanzando en el resto de actuaciones.

