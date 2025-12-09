Vecinos de Puerto Real, tras más de dos días sin agua: «¡Qué vergüenza! Así no podemos estar»

La rotura de una tubería este pasado domingo ha dejado sin agua a varias barriadas de Puerto Real. Tras más de dos días en esas circunstancias el Ayuntamiento ha activado este martes 9 de diciembre el plan de emergencia local. Así, se han habilitado varios edificios municipales para que los vecinos que están sin agua puedan acceder al mismo, además de facilitar cubas de agua en puntos próximos a personas dependientes y mayores que no puedan desplazarse a estos lugares a recoger agua.

Los puertorrealeños afectados están ya haciendo uso de ese servicio. Son numerosas las personas que se han acercado a estos puntos habilitados para tener agua potable mientras que se resuelve la avería. No obstante, el desconcierto es importante y en algunos casos son los propios familiares los que están facilitando agua a las personas más vulnerables. Es el caso de una vecina que aseguraba que «mi madre tiene 65 años y un hijo con autismo pero he tenido que venir desde la otra punta de Puerto Real y le he traído agua del pozo y ahora pues aquí le llevo agua potable para que beban».

Otra vecina afectada aseguraba que «respuestas no dan ninguna. Te dicen, puede que venga a lo largo de la mañana. Mentira, mentira. Para que no engañen más, lo primero que tenían que haber hecho, al ver esto, haber traído camiones de cisterna con agua. Que por lo menos se coja agua para la casa, que no sea para limpiar, pero para el cuarto baño y fregar, ¿no? Que es lo mínimo«.

Otro puertorrealeño también se acercaba a coger agua potable y comentaba que «ahora lo que han puesto esto es para que nos avisemos como podamos. Esto afecta pues imagínate, la lavadora, el wc, tirando, vamos tirando».

«Yo hoy es la segunda vez que vengo», comentaba otra vecina. «Y he venido antes por mi madre y ahora vengo por mi tío que tiene 80 años, sin coche. Mi tía es totalmente dependiente porque ella tiene alzhéimer y vengo a por agua para él. Así que estamos estupendamente, vamos. No voy a decir lo que pienso«. »Qué vergüenza. Así no podemos estar«, clamaba otra de las afectadas.

Tubería de los Años 50

Mientras, a alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, reconocía que no hay una previsión de cuándo puede quedar solventada esta avería ya que la tubería dañada es «muy antigua», de los años 50, pero que se está trabajando para poder volver a la normalidad «cuanto antes».

De hecho, para solventar la avería se han realizado varios intentos de reparación pero que estos no han podido completarse por el estado de la red de alcantarillado, que ha hecho que cuando se tenía una avería controlada «saltaba otra» como una especie de «efecto dominó». En concreto, desde el Grupo Energético de Puerto Real (GEN) han localizado hasta tres averías, la primera en la zona de La Degollada a la altura del bar kiosco Oca; la segunda a la altura de la rotonda de La Degollada intersección con calle Cedro; y la tercera en el entorno de calle La Línea.

La avería se inició este pasado domingo en unos elementos «muy antiguos» de la red arterial de abastecimiento de agua (DN 450 mm), en el entronque hacia la zona de Casines. Debido a la antigüedad y características de los elementos dañados, la intervención es «compleja».

El plan de emergencias supone activar en Puerto Real al 112, Bomberos, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y diferentes áreas municipales con el objetivo principal de garantizar el acceso a agua potable y servicios básicos a los vecinos afectados. En ese sentido, se han habilitado instalaciones municipales donde los ciudadanos podrán asearse y llenar garrafas, como son el Centro Cívico Ciudad Abierta, la Caseta Municipal y el Complejo Deportivo Paco Gallego.

Además, se han habilitado varios grifos de agua potable en uno de los muros de la Escuela Infantil «Elvira Lindo» (junto a aparcamiento del supermercado DÍA), en el Paseo de Canalejas (recinto ferial junto al ancla) y en un lateral de la Caseta Municipal.

Las personas dependientes, mayores o enfermas podrán contactar con la Policía Local al 856 21 33 66 para la entrega de garrafas de agua.

En materia sanitaria, el Centro de Salud de Casines cuenta con agua al disponer de un depósito propio, al igual que el Hospital de Puerto Real, que no se está viendo afectado por este corte de suministro.