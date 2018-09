ALCALÁ Dos meses de nóminas recortadas en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra El gobierno municipal no ha adaptado varios conceptos retributivos a la nueva regulación

Hace dos meses que los empleados del Ayuntamiento de Alcalá no reciben su nómina completa. Un problema de adecuación a los cambios normativos en la materia y la tardanza en resolverlos por parte del gobierno municipal hace que los empleados hayan sufrido una merma de sus ingresos que llega hasta los 500 euros mensuales.

La primera nómina que vieron reducida fue la de julio. Alrededor de un diez por ciento menos. No es problema de dinero en las arcas municipales, sino de la imposibilidad de pagar determinados conceptos como se venía haciendo anteriormente, a riesgo de caer en una ilegalidad. Ante esta situación el gobierno optó por no pagarlos por ahora para poder abonar el resto de la nómina. Lo que no han recibido ahora llegará en el futuro. Pero en agosto la situación se ha repetido, por lo que desde el sindicato CC.OO. se indica que comienza a ser un problema grave para muchas personas que cuentan con la nómina completa para afrontar sus gastos.

Y por ahora la solución no se presenta fácil. Para que los trabajadores puedan cobrar la totalidad de lo que les corresponde es necesario realizar una modificación del Reglamento de Personal, ya que ha cambiado la normativa correspondiente a nivel estatal. Es necesario subsanar varias deficiencias en la nómina en particular en los conceptos de productividad y trienios. A pesar de que hace 14 meses de la entrada en vigor de la nueva regulación, el Ayuntamiento no la ha aplicado (o intentado aplicar) hasta ahora.

En el informe de fiscalización de la nómina de junio de 2018 el Interventor hizo constar la necesidad de subsanación a partir del 1 de julio de 2018 de una serie de deficiencias detectadas en la nómina. Se llevaron a cabo varias reuniones entre los técnicos municipales y los representantes de los trabajadores en el que todos estaban de acuerdo y que no suponía merma económica para los empleados. Para su entrada en vigor era necesario un Pleno municipal y la aprobación de la oposición ya que el PSOE no tiene mayoría. La oposición no quiso hacerlo ya que recibieron el acuerdo media hora antes del Pleno y no pudieron estudiarlo.

Los sindicatos pidieron un Pleno extraordinario en agosto para aprobarlo, pero no se llevó a cabo. En cualquier caso ahora, la Intervención municipal elabora un nuevo informe sobre el acuerdo alcanzado para solucionar el problema. Y la conclusión es que la fórmula acordada no es válida. Según indica el acuerdo «carece de validez», ya que «no se ajusta a la legalidad». En particular en lo que se refiere al complemento de productividad, «destinado a retribuir el especial rendimiento y la actividad extraordinaria y no a recoger incrementos retributivos superiores a los fijados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado». Habla incluso de que puede darse el caso de que se produzcan devoluciones de «lo indebidamente percibido en relación con el periodo no prescrito».

Así las cosas, todos los sindicatos con representación municipal han realizado una concentración en el Ayuntamiento para reclamar el cobro completo de sus nóminas.