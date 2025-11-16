LA HOJA ROJA

Preparados, listos... ya

Que el tsunami va a llegar, como el milenarismo de Arrabal, es algo seguro. La cuestión es cuándo va a llegar y, sobre todo, si nos va a coger confesados

Yolanda Vallejo

Por lo visto, en febrero de este año -ya ha llovido- teníamos intenciones de convertirnos en la primera capital de provincia «Tsunami Ready», que, dicho así, parece una cosa muy distinta de lo que realmente es. No lo hemos conseguido -para variar- porque no hemos ... pasado la evaluación de la UNESCO-IOC -como sí la ha pasado Chipiona- pero, de todos modos, no vaya usted a pensar que tras ese nombre había algo más que un diploma diciendo que estábamos preparados para recibir un tsunami. No lo estamos, para qué vamos a andar con tonterías. Y no lo estamos porque desde que vino el ministro Grande-Marlaska en junio de 2021 a presentar el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos y a hacerse la foto con las autoridades locales, no hemos hecho otra cosa más que procrastinar -no me gusta nada la palabra, pero no encuentro otra más precisa- y hacernos los remolones con este asunto.

