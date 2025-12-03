OPINIÓN

Películas de verdad

Vendemos vivir lo más cerca del cielo, pero su cercano rascado se puede convertir en un vertiginoso suspiro que te lleve a él en un soplo

José María Esteban

El primer edificio de altura desafiante se proyectó por Le Barón Jenney y se construyó en Chicago allá por 1885, tenía diez pisos y cayó en 1931. Hace unos días se ha terminado de pensar el más alto del mundo de un kilómetro de altura, ... que se edificará en Arabia Saudí. Entre ambos, se han llevado a la realidad miles de aspiraciones soñadas por promotores y arquitectos, para incluir en pocos metros de superficie la mayor eficiencia económica y constructiva en un solo inmueble. Una carrera por un protagonismo incapaz de acompañarse de seguridad. Ejemplos en los desastres no programados como el ficticio coloso en llamas, o los reales del Campanar en Valencia de 14 pisos, la Torre Windsor en Madrid con sus orgullosas 32 plantas, o el penúltimo, en las ocho torres del Wan Fuk Court de Honkg Kong de 31, donde habrá centenas de muertos.

