Está visto que los años terminados en cinco de los dos mil suelen ser significativos para los anuncios de la lotería de navidad, en el 2005 se emitió el último spot protagonizado por el famoso «calvo de la lotería» después de ocho exitosas campañas. Por ... cierto, para el que no lo sepa «el calvo» era un actor británico que se llamaba Clive Arrindell, hablo en pasado porque desafortunadamente falleció en 2024, pero no se ha confirmado oficialmente hasta este año. Del 2005 pasamos al 2015 cuando se emitió el primer, y único hasta la fecha, anuncio completamente animado: «Justino» que se hizo muy viral y fue muy premiado internacionalmente debido a su originalidad y carga emotiva en su trama (uno de los más bonitos para mi gusto) que trasmitía los valores de solidaridad y el acto de compartir de tal manera que conectó profundamente con el público. Y luego tenemos el de este año, que sin ser abominable (al menos no tanto como aquel en que todo un pueblo engaña a una señora mayor que creía que le había tocado el gordo allá por 2016) lo considero bastante incongruente. A ver, partamos de la premisa que sí entiendo el trasfondo emotivo, familiar y toda la parafernalia bonita que quiere reflejar, pero la trama no me engancha por la infinidad de preguntas que me vienen a la cabeza: ¿Quién es tan tonto como para escribir un mensaje en un décimo que puede tocar? ¿No se supone que es la ilusión que te toque y por tanto cobrarlo? ¿Por qué no hizo una copia del original y la enmarcó? ¿Por qué lo enmarcó de cara al número y no al mensaje si era tan importante? ¿No hubiera sido mejor cobrarlo y si acaso ponerle una cuenta corriente al nieto? ¿Por qué lo enmarcó de cara al número y no al mensaje? A la muchacha que lo investiga ¿no se le ocurrió desmontar el marco? (esto me lo han chivado). Y lo que es el colmo, lo enmarca ¿y lo pierde? Tirando ya de humor, ¿merece la pena cambiar un quinto premio por un nieto que podría haber salido un «nini»?

