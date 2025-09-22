el filito

Niños muertos

Veintidós fueron. Bebés, escolares, adolescentes... Volados, despedazados y reventados por ETA

José Colón

Veintidós fueron. Bebés, escolares, adolescentes... Volados, despedazados y reventados por ETA.

Cuando eso sucedía, Vascongadas callaba. Callaron las plazas, callaron las gradas, callaron las universidades. Callaron los vecinos que miraban al suelo. El silencio fue ley, cobardía, miseria y complicidad.

Ningún niño muerto mereció pancarta. ... Ni un grito. Ni un maldito minuto de protesta. Había miedo, decían. Debemos ser prudentes, decían los «aitas». Lo que había era podredumbre y comodidad. Mejor no meterse. Mejor dejar que maten a otros, aunque esos «otros» fueran criaturas inocentes de toda culpa.

