Tontos

Lo peor es que aún le quedan fanáticos dispuestos a cualquier cosa para que no gobierne el PP

Javier Fornell

Javier Fornell

No somos tontos, rezaba cierta publicidad hace tiempo, pero parece que sí lo somos. O eso, al menos, cree Pedro Sánchez que trata de convencernos de que no tiene nada que ver con Ábalos, Koldo o Salazar. Gente cercana, incluso compañeros de viajes los dos ... primeros, que se les antojan ahora lejanos.

