No somos tontos, rezaba cierta publicidad hace tiempo, pero parece que sí lo somos. O eso, al menos, cree Pedro Sánchez que trata de convencernos de que no tiene nada que ver con Ábalos, Koldo o Salazar. Gente cercana, incluso compañeros de viajes los dos ... primeros, que se les antojan ahora lejanos.

Tan lejanos como una posible remontada parlamentaria después de este tiempo de gobierno colectivo con el extinto Podemos (aca SUMAR) en caída constante. Pero Pedro Sánchez sabe que la cosa pinta mal. Necesita a toda la izquierda, y también a Junts. Extremos que le rompen el discurso tolerante y anti fascista.

Pero el discurso ya no le vale. Sus votantes pueden ser fanáticos, pero no son tontos aunque se lo hagan. Son adultos inteligentes que se dan cuenta de la estupidez de los argumentos de Sánchez que se da golpes de pecho sobre su honradez sin darse cuenta de que los golpes lo reciben los ciudadanos. Para colmo, el líder supremo se cree con la capacidad de ponerse por encima del bien y del mal. De mantenerse impune a la corruptela de sus allegados; al machismo más rancio del pasado y a la deshonestidad de sus familiares. Y le da igual. Es un narcisista enfermo de sanchismo. Un ególatra que bebe de la democracia venezolana para perpetuarse en un poder que ya no le corresponde. Y no le corresponde por razones más profundas que una aritmética parlamentaria que le permite controlar el gobierno.

No le corresponde por el nepotismo, por el uso del poder en beneficio familiar; por haber convertido un gobierno feminista en un nido de puteros que se ríen de un pueblo que ha perdido calle y discurso. No le corresponde por permitir el ascenso de la extrema derecha y la extrema izquierda. No mientras su Fiscal General ha sido condenado entre ataques a una justicia independiente.

Lo peor es que aún le quedan fanáticos dispuestos a cualquier cosa para que no gobierne el PP. Y, cuando esto ocurra, harán arder las calles. Pero por ahora, al menos, no gobierna la derecha por más tontos que se muestren ellos.