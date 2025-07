No puede decirse que sea un seguidor a ultranza de las películas de superhéroes, más bien no. Si me gustaban aquellos Superman o Batman de los ochenta, pero las que se han estrenado en el siglo XXI me cansan por la profusión de efectos especiales muy por encima del propio guion de la película.

Debe ser que con el paso de los años nos vamos haciendo reacios a algún tipo de cine como me ocurre a mi con el cine fantástico y particularmente, con el género de terror que me divertía en mi juventud y que ahora no me atrae lo más mínimo con esas películas llenas de sangre y todo tipo de casquería.

«Los cuatro fantásticos. Primeros pasos» es la nueva apuesta de Marvel por unos superhéroes que no tienen que esconder su identidad como, por ejemplo, Superman o Batman. Son cuatro personajes que se complementan unos a otros, que son populares, firman autógrafos e intervienen en shows televisivos. Pasan el tiempo investigando , disfrutando de la fama y comportándose como una familia hasta que una amenaza cósmica condena a su mundo, la Tierra, a la destrucción.

Ambientada en un mundo retro-futurista, inspirado en los años 60,la primera familia de Marvel se enfrenta a un desafío terrorífico que pone en jaque al planeta Tierra. Deben defender el planeta de un dios especialmente voraz, llamado Galactus y su enigmática ejecutora ,Silver surf…. Quiere devorar todo el planeta como ya hicieron anteriormente con otros cinco y, para no hacerlo, pone condiciones que afectan directamente a la familia .

Reed, Sue, Johnny y Ben son los cuatro superhéroes que comparten el mismo domicilio con una ambientación vintage de los 60 . El director Matt Shakman quería que la película mostrase algunas referencias arquitectónicas que encajasen con el espíritu retrofuturista de la Nueva York de los 60 donde se sitúa la acción. Shakman rodó el Palacio de Congresos de Oviedo, obra de Santiago Calatrava y salió encantado de la ciudad y sorprendido de encontrarse en las calles una estatua de Woody Allen , aunque no más de la espléndida fabada que saboreó en la capital del Principado.

«Los cuatro fantásticos» me ha hecho pasar un buen rato por su acción, humor, y estética que, según ha contado el director está inspirada en la que creó Stanley Kubrick para «2001. Una odisea del espacio», aunque en mi caso haya secuencias que me recuerdan al Nueva York de King Kong o de Godzilla, con el dios Galactus aplastando rascacielos.

Estos «Cuatro fantásticos» están muy por encima de las películas realizadas en los noventa y primeros dos mil sobre los mismos personajes. Están plenos de ingenuidad y ligereza y a los más mayores les recordará aquellas comedias televisivas de los años sesenta . Son «los primeros pasos», porque seguro que Marvel les dará continuidad y pronto los tendremos de nuevo en la pantalla grande que es donde se ve el auténtico cine.