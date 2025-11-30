La hoja Roja

Luces de Navidad

A mí no me parece mal lo de las luces, vaya por delante. Todo lo contrario, creo que las fiestas hay que vestirlas y que todo el brilli-brilli siempre es poco

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Decía nuestro alcalde que esta Navidad venía más fuerte que la del año pasado, cuando le preguntaban, a mediados de octubre, por la iluminación extraordinaria de la ciudad. Y desde el pasado viernes tiene usted la oportunidad de juzgar si, lo de las luces, viene ... más fuerte, si viene igual, o si ya ha empezado a «dejarse de ir», sobre todo, si nos fijamos en los adornos - ¿adornos? - de la plaza de Mina o de Candelaria. El gasto, que al final es lo que le pone los pelos de punta a la oposición –o eso es lo que debería esperarse de la oposición- es el mismo que el año pasado, aquellos 17 euros por habitante, que tanto en Cádiz dieron que hablar. Un contrato de algo más de tres millones para dos años, incluyendo Navidad, Carnaval y otras fiestas locales, que habrá que renovar o dejar morir para el año que viene y que nos permitió colarnos en la lista de las ciudades más «iluminadas» del país, en esa absurda competición de máximos con la que los ayuntamientos querían demostrar quién la tenía más grande: el árbol más alto, las luces más potentes, el mayor número de calles decoradas, los espectáculos más estridentes,… ya sabe, no hace falta que le hable de Vigo o de Badalona –lo de García Albiol ya empieza a ser preocupante-, o de Málaga, porque Cádiz no quiere quedarse atrás.

