Cuando llegue septiembre

Hacer de agosto un eterno domingo es una prueba más de la inmadurez social que estamos padeciendo y de la que se están contagiando hasta los más resistentes

Yolanda Vallejo

De los creadores de todas las citas motivacionales – y redundantes- que circulan por las redes, llega la gran reflexión de este final del verano, la que pone de manifiesto que, si no habíamos perdido todavía el norte, nos falta muy poco para alcanzar el objetivo. ... Ahora les ha dado por decir a los influencers y a los que no lo son tanto -usted lo ha visto, igual que yo- que agosto es el domingo de los meses del verano que, según este silogismo ramplón, junio es el viernes y que julio es el sábado, y que, conforme van pasando los días de agosto, el cuerpo va necesitando menos cervezas y menos terrazas y que hasta va apeteciendo una rebequita y un puchero con los avíos de una nostalgia impostada y desconocida. Ahí están, los que ya sacan la ropa de otoño porque ha saltado el poniente –debe ser que no se acuerdan del calor que han pasado este mes-, los que se compran rotuladores y cuadernos nuevos como si fueran a volver al cole, los que se han apuntado al gimnasio y ya tienen todo preparado para mañana –eso les dura poco, está estudiado-, los que han dado por finalizada la temporada de baños aprovechando las banderas rojas de esta semana…los melancólicos de los domingos. Y aunque lo de los domingos –el «Sunday Blues» que dicen los pedantes- está demostrado y parece que hasta tiene una explicación psicológica que se basa en la ansiedad que produce anticipar el estrés de la semana, las tareas pendientes o la falta de motivación, hacer de agosto un eterno domingo es una prueba más de la inmadurez social que estamos padeciendo y de la que se están contagiando hasta los más resistentes, que ya se están quejando de lo largo que está resultando agosto.

