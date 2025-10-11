Es verdad, pasan demasiadas cosas en una sola semana. Muchas solemnemente importantes y otras clamorosamente banales, si no desvergonzadas. Y el problema es que, con tantísima información que nos llega tan de repente, ni la valoramos, ni la asimilamos ni, lo que es peor, la ... procesamos para poder recordarla luego antes de tomar alguna decisión.

Yo empezaría por la sardónica sonrisa de Sánchez en el Parlamento que, además, cruzó, la raya del respeto que por nosotros ha de mantenerse en el mismo. Ánimo, Alberto. Si quería traer a colación el pasado fórmulas tiene el lenguaje para hacérnoslo llegar, pero si quería quedar bien con los suyos desternillados de risa, fuera de la Cámara tiene muchos sitios para entretenerlos. Y es que Sánchez, quizás por la mochila que lleva consigo, parece haber optado por la vía del faltón.

Alberto, animado, se espetó con el anuncio de que Sánchez va a ser citado en el Senado para la correspondiente Comisión y yo me pregunto qué clase de trile pueda hacer cuando lleva años respondiendo lo que le da la gana a las preguntas que se le hacen. No sé a qué Senador le tocará preguntar, pero, la verdad, acostumbrado a otros foros, donde los interrogatorios pueden hacer ganar o perder pleitos, elegiría a alguien con experiencia y con la exquisita y educada frialdad de agotar su pregunta hasta que se obtenga la respuesta.

Seguiría por lo de convocar el 7 de octubre el Pleno para convalidar su estrafalario decreto ley en el segundo aniversario de aquella matanza porque no se puede tener menor empatía con aquel día en el que se volvió a abrir la caja de Pandora en aquellos territorios. En fin, suerte y buena mano para gazatíes e israelitas en estos momentos en que tienen que entenderse, pero qué dolor y sufrimiento por el que deberán caminar ellos y sus próximas generaciones.

Nuestra proyección internacional definitivamente ha mutado y se nos está sacando peligrosamente del espacio internacional democrático en el que, por fin, nos veníamos moviendo. Lo de Trump con lo de la OTAN no tiene desperdicio, pero es que, Sánchez, lleva ya tiempo excluido de los países europeos que parten el turrón.

Finalmente, una buena noticia. Un merecido Premio Nobel de la Paz a una mujer hispanoamericana comprometida con su pueblo y que ha cautivado la atención del Jurado encargado de otorgar tan preciado galardón, María Corina Machado, Premio Libertad Cortes de Cádiz. Y nada menos que ayer, a muy pocas horas del 12 de octubre, un día tan sonado para España y las Américas.