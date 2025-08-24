la hoja roja

Casi cien mil

Seguro que en esto de la caída en picado del número de habitantes de nuestra ciudad habrá negacionistas, como los hay del cambio climático o de la turistificación, porque tiene que haber gente para todo, claro está

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Seguro que en esto de la caída en picado del número de habitantes de nuestra ciudad habrá negacionistas, como los hay del cambio climático o de la turistificación, porque tiene que haber gente para todo, claro está. Que somos cada vez menos no es una ... opinión, ahí están los datos del censo para ponernos frente a frente con uno de los problemas más graves que tiene Cádiz. Según el Instituto Nacional de Estadística, de principios de 2023 a enero de 2024 –los datos correspondientes al primer semestre de 2025 en la provincia no son más esperanzadores- hemos perdido ochocientos noventa y siete vecinos, y vecinas, casi mil personas en la ciudad. Algunas más, si tenemos en cuenta los datos aportados por un estudio recientemente publicado que ponía el acento en la pérdida de población de algunas capitales de provincia en los últimos veinticinco años. Si hacemos caso al informe, en el último año, la ciudad de Cádiz habría perdido mil ciento sesenta y tres habitantes, encabezando los registros negativos de población estatal y poniendo en evidencia que somos pocos y nos conocemos mucho,

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app