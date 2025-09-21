la hoja roja

Ave, Gades

Los romanos que entraron en Cádiz no sabían todavía que aquí inventamos el pan y circo mucho antes que ellos

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andaba la pequeña aldea gaditana encantadísima porque había llegado Escipión el Africano, el comandante de la República –que no Imperio, todavía- romana que tras un marcaje implacable a Magón Barca –había una tienda en Cádiz que se llamaba Comercial Magón de la que nadie se ... acuerda-, se paseaba tan tranquilo con sus legiones por la calle Ancha. La pequeña aldea no tenía entonces práctica en aguantar asedios y en cuanto pudo, se entregó de manera incondicional a los romanos. Que no se había bajado todavía Escipión del caballo y ya la gente de aquí dominaba las cinco declinaciones y sabía el punto exacto donde había que poner el non plus ultra. Que sí, que vale, que es lo que toca; que donde decíamos Melkart –había una galería de arte en Cádiz que se llamaba Melkart de la que nadie se acuerda- decimos Hércules y no pasa absolutamente nada. De ahí nos viene la cosa. Que hay que ser fenicios, pues fenicios, que llegan los musulmanes, pues «bájame la jaula, Jaime», que nos asaltan los holandeses, pues nos hacemos una muralla por si les da por volver, que luego resulta que hay que aprender inglés y francés porque en la calle Nueva se hablan siete idiomas con las manos, pues lo hacemos. Total, aquí somos de fácil conformar y bastante sumisos, por mucho que en el imaginario colectivo nos hayamos disfrazado de rebeldes y combativos y reivindicativos. No se lo crea.Si Cádiz ha sido tantos Cádiz es porque nunca hemos dado la batalla al enemigo, ni siquiera en tiempos de zarzuela, porque hasta los franceses dejaron sus apellidos en todos los archivos parroquiales de la ciudad. «Whateverwill be, will be, the future's not ours to see» que decía Doris Day.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app