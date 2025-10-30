Opinión

A Van Gogh le pitan las orejas

Me pareció muy fea la salida de Amaia en su día pero más fea me ha parecido la reentrada de nuevo al grupo

Patricia Gallardo

Patricia Gallardo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Quién necesita culebrones o K-dramas cuando tenemos bastante salseo en el panorama musical, después de lo de Piqué y Shakira, y alguna otra cosilla más entremedias, salta la polémica del grupo musical La oreja de van Gogh, también conocido como LOVG en medios escritos, ... con la salida sospechosa de su cantante principal (Leire Martínez) y la vuelta aún más sospechosa de su cantante primigenia (Amaia Montero) y ni que decir tiene que también ha sido raro, raro que el guitarrista Pablo Benegas haya salido por patas también. Para unos no ha pasado nada especial, cosas que pasan en la vida; la gente va y viene, y para otros ha sido una indignación y poca vergüenza por parte del grupo. Creándose así entre los fans el «Team Amaia» y el «Team Leire», se ve que el guitarrista se las trae un poco al pairo, cada uno con su ariete listo para atacar. Normalmente no suelo opinar mucho de música porque me gusta un poco de todo, pero no tengo ningún grupo o cantante de cabecera, no he participado nunca de un fenómeno fan en sí, sino que ha habido grupos y cantantes que me han gustado por épocas o de manera más constante, pero canciones sueltas. Uno de estos grupos ha sido LOVG y aunque entiendo que Amaia fue el espíritu del grupo desde sus inicios, esta vez me decanto por el «Team Leire», no voy a comparar voces, sino actitudes.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app