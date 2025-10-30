Quién necesita culebrones o K-dramas cuando tenemos bastante salseo en el panorama musical, después de lo de Piqué y Shakira, y alguna otra cosilla más entremedias, salta la polémica del grupo musical La oreja de van Gogh, también conocido como LOVG en medios escritos, ... con la salida sospechosa de su cantante principal (Leire Martínez) y la vuelta aún más sospechosa de su cantante primigenia (Amaia Montero) y ni que decir tiene que también ha sido raro, raro que el guitarrista Pablo Benegas haya salido por patas también. Para unos no ha pasado nada especial, cosas que pasan en la vida; la gente va y viene, y para otros ha sido una indignación y poca vergüenza por parte del grupo. Creándose así entre los fans el «Team Amaia» y el «Team Leire», se ve que el guitarrista se las trae un poco al pairo, cada uno con su ariete listo para atacar. Normalmente no suelo opinar mucho de música porque me gusta un poco de todo, pero no tengo ningún grupo o cantante de cabecera, no he participado nunca de un fenómeno fan en sí, sino que ha habido grupos y cantantes que me han gustado por épocas o de manera más constante, pero canciones sueltas. Uno de estos grupos ha sido LOVG y aunque entiendo que Amaia fue el espíritu del grupo desde sus inicios, esta vez me decanto por el «Team Leire», no voy a comparar voces, sino actitudes.

Me pareció muy fea la salida de Amaia en su día, en general no es que me caiga muy bien, bueno no la conozco, pero la imagen que da en las entrevistas y eso no me gusta, pero más fea me ha parecido la reentrada de nuevo al grupo. Casi por la puerta de atrás mientras le daban la patada a Leire, porque sí, en mi opinión le han dado la patada, porque ni un pequeño comunicado de «te agradecemos que nos hayas salvado el culo durante estos 17 años» han tenido a bien regalarle. Lo que hayan tenido internamente no los sé, pero de cara a la galería el grupo lo ha gestionado un poquito mal, porque Leire ha demostrado ser toda una profesional.

