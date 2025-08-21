Nos estamos olvidando que la tierra es lo que nos da la riqueza y la que nos sustenta y que hay que mantener un equilibrio entre lo natural y lo urbano

España hoy en día es tierra quemada, literal y figuradamente. No es solo un despropósito que se nos estén quemando cada vez más bosques y campos, sean estos incendios provocados o accidentales, bien por falta de prevención, por falta de firme sanción y castigo, simplemente ... por desidia, por tiras y aflojas de las comunidades que no se ponen de acuerdo entre ellas y la administración general o lo que es aún peor por especulación inmobiliaria y territorial, sino que mientras todo esto pasa, solo nos importe echarnos la culpa el uno al otro. Ya no tenemos orgullo de tierra, no dejan trabajar a los que viven en el campo y los que sin vivir saben cuidarlo, ya no nos importa (bueno a los de «arriba» no les importa) que la península haya sido durante siglos tierra de agricultores, de zonas fértiles y grandes pastos, donde se ha cultivado naranjas, uvas y olivas para el mundo y han pastado ovejas laneras, vacas lecheras y todo tipo de ganado y animales de caza, no por nada Hispania es «la tierra de los conejos» y que los bosques nos protegen de las tierras áridas. Nos estamos olvidando que la tierra es lo que nos da la riqueza y la que nos sustenta y que hay que mantener un equilibrio entre lo natural y lo urbano y por lo tanto cuidar lo que tenemos, pero claro ya no tenemos ese sentido de heredad, de padres a hijos, porque cada vez vivimos más el momento y preferimos tener un chalé en zona recalificada para vivir el momento que dejarlo a nuestro «perrihijo», puesto que ni herederos tendremos. Nos da igual importar cosas que ya tenemos por ser «bussinessmen» y coger subvenciones europeas que nada tienen que ver con la necesidad real. En tanto que a uno no le toque la directamente la desgracia… Y mientras se marea la perdiz, el pueblo pone tiritas de colores azules, rojas, moradas, verdes… a heridas abiertas que tardarán en sanar, porque bajo las cenizas poco se puede salvar, bueno más allá de montar un hotelito. ¡Ah no que todo esto es por el cambio climático!

Más temas:

España