Hay cosas que damos por hecho que son de una manera y realmente no lo son, como que la pantera negra no existe, es una variación melánica del leopardo o el jaguar, que la palabra palaustre es aceptada, pero no aparece en la RAE, sino ... que es palustre y que deberíamos cuidar nuestro entorno natural como es debido y la mayoría de las veces patinamos, normalmente en lo que a parques naturales se refiere. Ya nos pasó hace un par de años en Las Canteras con el incendio, que como siempre se echaron las culpas uno a otros y ahí se quedó chamuscada. Y en vista de estos antecedentes, parece ser que ahora en prevención de estos incendios forestales, están talando los árboles del Parque Natural de La Breña en Barbate como plan contraincendios, pero por lo visto según fuentes locales y vecinos lo están dejando demasiado «peladito». Lo que la administración autonómica sostiene es que un clareo de cientos de pinos para acciones de prevención, los vecinos, políticos de la oposición y asociaciones de ecologistas tales «Enebro Ecologistas en Acción» y «Agaden» manifiestan que es un «arboricidio» que no está siendo controlado como se debería por las administraciones responsables del mismo, siendo la tala realizada sin orden ni concierto. Yo no entiendo mucho de campo, más allá de dar una vuelta y practicar algo de senderismo, pero sí estoy segura que son los que viven ahí quienes más conocen sus recursos y cómo deben cuidarse y si los vecinos han creado una plataforma de firmas para evitar la tala por algo será. Luego querremos tener piñones para los dulces, tagarninas para los potajes de garbanzos e hinojo para los caracoles o simplemente un buen árbol con una buena sombra que nos cobije o también una de las cosas más esenciales para el ser humano que es el oxígeno, es cual recordemos es liberado por lo árboles cuando usan la energía de la luz solar, naturales de EGB. Por tanto, si quemamos y talamos los árboles a tutiplén, nos quedamos sin oxígeno, no mola, ¿no?

