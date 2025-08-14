Es una pena que las redes salten con comentarios polémicos sobre ideales y políticas, cuando una de estas maravillas se está quemando, como es el caso de la mezquita-catedral de Córdoba

La reutilización de templos sagrados ha sido una constante en la historia, edificios que fueron pensados primero para un tipo de culto y luego aprovechados por otro no es algo que venga de nuevas. Tenemos algunos ejemplos no demasiado conocidos, al menos que los busques ... a posta, o si lo son, no han sido los primeros que me han venido a la cabeza, la verdad, tales como: templos egipcios usados por los cristianos coptos, El panteón de Roma usado como iglesia cristiana o la Catedral de Siracusa que fue un templo griego (esta por ejemplo no la conocía) Entre los más conocidos tenemos el más reutilizado, Santa Sofía de Estambul que fue basílica, iglesia ortodoxa, mezquita, museo y de nuevo mezquita además de los ejemplos patrios que tenemos muchos, pero cabe destacar la Catedral de Sevilla de arquitectura gótica, pero erigida desde una antigua mezquita de la que se conserva la famosa Giralda y el patio de los naranjos y ¿cómo no? La mezquita-catedral de Córdoba (eclesiásticamente conocida como Ntr.ª Srª de la Asunción) objeto de noticia «candente», nunca mejor dicho, en la actualidad. Las razones de estas reutilizaciones ya sean por su valor arquitectónico, ubicación estratégica o por su simbolismo de poder, no vienen a cuento. Lo que sí que viene a cuento es que la mayoría de estas edificaciones son patrimonio de la UNESCO, es decir de toda la humanidad, independientemente de su uso y es una pena que las redes salten con comentarios polémicos sobre ideales y políticas, cuando una de estas maravillas se está quemando, como es el caso de la mezquita-catedral de Córdoba, afortunadamente no ha habido grandes daños y son asumibles; una pena igualmente. Lo que me repatea es que guarden material de mantenimiento en el mismo edificio protegido, ya que por lo visto ha sido una batería de una barredora la que ha explotado y ha provocado el incendio, que con las temperaturas que hacen por Córdoba no es de extrañar. Para que te fíes de los aparatos «verdes».