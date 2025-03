El revuelo que está generando la nueva tarificación del agua en San Femando. Hace un par de veranos se apelaba al consumo responsable por parte del usuario de las duchas de las playas en plena sequía para que no derrocháramos agua, al año siguiente no nos vieron tan responsables y nos quitaron ese servicio y ahora por lo visto la factura del agua se va a tarificar por tramos: «responsable», «excesivo» y «grandes derrochadores» pasando de ser responsables a sancionables si nos excedemos de 16 mts3/ mes, si nos ponemos a pensarlo, es una barbaridad de agua para consumir con lo que nos debería bastar. Lo que me llama la atención es que solo el 60% de los hogares isleños están en el primer tramo, muy poco en mi opinión, sancionar un 40% de los hogares me parece una barbaridad igualmente. Que sí, que la nueva tarifa está muy bien explicadita, con las supuestas reducciones según las circunstancias socio económicas de cada hogar y que las sanciones rondarán entre un euro y medio y tres y poco en función de en qué tramo te dejes de ir ese mes. Pero, ¿qué queréis que os diga? Eurito a eurito se llena el cerdito, no sé si sabéis a qué me refiero, además de que supone una barra de pan de un día. Yo siempre he sido partidaria de que la factura del agua no sea de lo más caro a pagar en una casa, simplemente porque es vital para la vida humana, pero entiendo que es necesario mantener las instalaciones hidráulicas, esas que se mantienen regular si somos sinceros, y que haya cierto control en el consumo irresponsable. Pero el suministro mínimo vital (3 mts3 /mes) debería ser gratuito para todos y no solo para las familias vulnerables, al fin de cuentas todos somos humanos. No veo mal que se apliquen medidas para la responsabilidad, de verdad, lo que me chirría es que se siente un precedente y que una vez aplicados los tramos, se vayan subiendo en tiempos venideros y que la sanción sea un disfraz para la recaudación en los bolsillos de los de siempre.

