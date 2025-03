En estos días muchos conocidos me han preguntado qué pienso sobre la publicación del libro 'El odio'. En principio no sabía de qué libro me hablaban porque yo lo conocía como mucha gente por «el libro de Bretón». La verdad es que si soy sincera, ... no sé cómo enfocar el asunto, ni con qué rasero medir, si con el moral o el legal. Según tengo entendido, el autor no romantiza al asesino, sino que lo describe como un monstruo y digo según tengo entendido, porque es lo que dicen los que sí lo han leído porque yo no lo he hecho. Siempre ha habido historias de True crime porque el ser humano es morboso y eso del estar basado en hechos reales tiene mucho tirón. Lo que la moral y la humanidad nos impide ser unos salvajes el True crime, el thriller, etc. Nos permite mirar por el ojo de la cerradura. Podríamos decir que nos gusta mirar lo que les pasa a otros y cuanto más lejos mejor o tal vez no tan lejos porque el True crime es conocido mínimo desde que se publicaba el diario El caso, pero también tenemos otros casos muy mediáticos que tienen sus libros como el caso del Crimen de Alcácer, quizás la diferencia entre uno y otro es que en el primero los asesinos eran dos tipos al azar y en el segundo era su padre, algo todavía más condenable, si es que hay grados morales para un asesinato, además de que aunque ambos crímenes son muy mediáticos, el de Bretón hay más gente que ha podido «meter la zarpa» por redes dando más pie a la mezquindad si cabe, juzgando y condenando solo por el hecho de que pueden hacerlo tranquilamente desde su sofá. Tal vez el fallo aquí ha sido que el autor no contó con la opinión de la víctima vicaria del crimen y se tiró directamente sin paracaídas o tal vez estamos mezclando churras con merinas; publicación de un libro con violencia vicaria, ojo sin pruebas solo por la condena del público en masa. En fin, mi rasero moral dice que no es momento adecuado de publicarlo, mi rasero legal le da la razón al juez con la libertad de expresión.

Artículo solo para registrados Lee gratis el contenido completo Regístrate Si ya estás registrado, inicia sesión

Más temas:

Libros