Bueno pues ya he vuelto a casa después de mi viajecito veraniego. Antes de volver de tierras gallegas hice una pequeña parada en Madrid y Toledo, ya que andaba por allí arriba pues aproveché, como decía mi madre, «los trenes baratos», que en la cruda ... realidad no son nada baratos y encima siguen dando por saco con retrasos e incidencias, tales como dónde debía haber un tren, hay un bus debido a las obras de las vías, aunque he de reconocer que los buses llegaban más puntuales que los trenes a los que sustituyen, en fin dejo de lado el tema RENFE que me vuelvo muy cansina. Mi objetivo principal para visitar Toledo, aparte de ver esa maravillosa ciudad, era visitar el parque temático Puy du Fou, del que me hablaban maravillas y el cual superó con creces mis expectativas, jamás pensé en encontrarme unos espectáculos tan espectacularmente montados, no quiero decir demasiado para no hacer spoiler y solo decir que lo recomiendo cien por cien y daros algunos trucos para disfrutarlo mejor; si vais con entrada estándar, lo suyo es coger los primeros turnos de los espectáculos principales y entrar en los inmersivos en los huecos que se tengan, yo no lo hice así y me perdí un espectáculo de los principales, de lo cual me arrepiento y llevo tres día poniendo a mi marido el coco del revés, la restauración no es barata, pero es de esperar en un sitio así, si vais a los restaurantes, ya que pagáis, hacedlo en los que tengan espectáculos y cuadrar la reserva con los horarios del resto de cosas del parque. La opción más barata es llevarte tu propia comida, ya que está permitido y tienes sitios para sentarte tranquilamente a comer, esta opción también te da más libertad a la hora de moverte por allí y calcular horarios, no obstante si queréis ir de marqueses podéis haceros con el «Pase emoción» o el «Pase gran emoción» y vais de VIP por el parque, es un más caro, pero si os lo podéis permitir, la verdad que es una gran ventaja. En cuanto al espectáculo nocturno «El sueño de Toledo» hay que verlo sí o sí, ya cada cual en el asiento que prefiera de la grada, preferente o normal, pero vedlo. Dicho todo esto, hago una aclaración muy importante: no cobro comisión del parque ji,ji,ji. Después de Toledo, estuve por Madrid y uno de mis hermanos que comparte mis gustos con el cine tuvo a bien invitarme a ir al estreno del «El cuervo», si de de mí hubiera dependido hubiera esperado al streaming. En mi columna «El cuervo, 1994» (06-03-24) dije que la vería para dar mi opinión y ahí voy: Fui con la idea de odiarla, pero sorprendentemente me gustó, más o menos, no es lo mejor que he visto, pero no es un bodrio total, básicamente porque es un reboot y no un remake como me temía en un principio. Eso sí, tiene muchas deficiencias en comparación con la de 1994. ALERTA SPOILER: No me gustó que presentaran a los personajes como drogadictos, no me gusta la actriz de Shelly (no sé por qué) los secundarios son muy planos, nada que ver con los secuaces de Top Dollar, la parte romántica es flojilla, no termina de cuajar al menos en mi punto de vista y la banda sonora puff, solo me gustó la parte que sonó Enya. Es mucho menos enigmática que la primera y mucho más gore, para mí es más un thriller de acción que una de ambiente más gótico, pero como predije en mi columna de marzo la película se sostiene por la gran interpretación de Bill Skarsgård, lo dicho: pasable, mejor que una de Antena 3 de por la tarde, pero me alegro de no haber pagado yo la entrada.

