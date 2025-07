Según la página web de la Fundación José Manuel Lara el proyecto LEER + es:

«LEER+ (Leer suma) es un programa educativo que en el que durante una hora a la semana un/a estudiante y una persona voluntaria protagonizan una sesión de lectura ... con el objetivo de conseguir que los menores mejoren su competencia lectora. Es decir, para que niños de primaria lean más y mejor. Un proyecto que busca ofrecer oportunidades de futuro para zonas vulnerables de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla.»

Yo he formado parte de este proyecto en dos colegios de la Isla durante unos meses y para mí ha sido mucho más que simplemente apoyar a la lectura a niños con distintos niveles de lectura y con más o menos ganas de leer. Ha sido una experiencia de vida donde he aprendido a no prejuzgar, a que cada niño y niña tiene su propia forma de ver el mundo y sus circunstancias, a cómo se relacionan entre ellos y como se protegen a sí mismos y los que le rodean, como animan al vulnerable y como se vacilan entre ellos igualmente. En el proyecto a los voluntarios también nos llaman mentores (según la RAE consejero o guía) y aunque soy consciente de que yo les he aportado cosas, me vuelvo con la sensación que ellos me han guiado más a mí que yo a ellos, me han hecho ser más consciente de la empatía, fomentando la paciencia, pero sobre todo el cariño. He de reconocer que «mis niños» han sido todos unos amores, pero sé de otros compañeros que no lo han tenido tan fácil, así que el pequeño paso que hayan podido dar con ellos es el mayor de los logros. Este proyecto cayó en mis manos en un momento de mi vida en el que quedó un hueco y me lo rellenó con nuevos amigos entre los mentores; Antonio, Chari, Consuelo, Carmen, Pablo, Natalia, Lucía…no podría nombrarlos a todos, pero todos son. Quiero hacer mención especial a Sara Baturone coordinadora del proyecto en Cádiz quien nos ha facilitado esta experiencia tan bonita en todos los sentidos. En septiembre volvemos, así que ya sabéis.