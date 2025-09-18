De normal intento no posicionarme sobre las noticias de los conflictos actuales, zonas candentes y breaking news, que tengo mi opinión sobre el tema, por supuesto, pero no soy de airearlo mucho porque, como todos sabemos, el viento mueve la veleta según sople ese día. ... Por eso me llama la atención que unos conflictos generen «más audiencia», por decirlo de alguna manera, que otros, cuando todos ellos son focos de tremendas crisis humanitarias; hambrunas, pogromos, genocidios, violencia sexual sistemática, niños soldados, exclusión, desplazamiento forzado y represión legal, millones de refugiados…Según diversos organismos internacionales actualmente hay cincuenta y seis conflictos armados en el planeta, con más de noventa países implicados, una barbaridad pienso yo, si tenemos en cuenta que hay ciento noventa y cinco países reconocidos en el mundo (alguno más con si tomamos en cuenta las situaciones especiales), o sea redondeando un poco, la mitad de los países del mundo están en conflicto y eso sin contar con los que están bajo amenaza de guerra sin conflicto armado aún, que serán unos diez o doce más. Una cifra tan alarmante que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, así que ahí lo dejo. Y mientras se protesta de manera selectiva por un conflicto que «está de moda» en ese momento, más de setecientos millones de mujeres y cuatrocientos millones de menores, de ambos sexos, sin contar con la comunidad LGTB qué está en riesgo según en qué países, están expuestos a conflictos armados. Como siempre pierde el débil y con ello no digo que estas personas sean débiles como individuos, sino que el sistema los hace más vulnerables, es verdad que siempre pongo el ejemplo de las afganas, pero es el más visual que tengo, porque el burka las hace invisibles, y quiero que lo toméis como símbolo de represión, porque hay muchos tipos de burka en el mundo, no solo el de tela. Están muriendo por todo el planeta y solo protestamos selectivamente a lo que nos conviene.

