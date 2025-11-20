OPINIÓN
Es cierto que hay mucha devoción a la Virgen de la Palma y su estandarte, pero está feo dejarle todo el trabajo a ella otra vez
En un par de horas aproximadamente tendrá lugar el mayor simulacro de tsunami de la historia de España, denominado «Respuesta25» que movilizará a más de 20.000 personas y activará sistemas de alerta, evacuación y coordinación institucional en toda la provincia, pero con Cádiz capital ... como epicentro. Este ejercicio de prueba va ligado a dos elementos intrínsecamente gaditanos: la historia y la guasa. La historia porque será el primero de esta índole y magnitud celebrado en el país, y a su vez, está motivado por los hechos acaecidos en 1775: el famoso maremoto de Cádiz, entre otras razones. Pero si soy sincera, creo han tardado una mijilla en organizar algo similar, doscientos setenta años para ser precisos, (vale antes ha habido algún simulacro parcial, pero no es lo mismo). Porque es cierto que hay mucha devoción a la Virgen de la Palma y su estandarte, pero está feo dejarle todo el trabajo a ella otra vez. Y la guasa porque ya se sabe que el gaditano a cualquier novedad le saca su punto de humor, aunque sea de algo tan serio como un simulacro. Confieso que yo he sido de las primeras que han soltado algún chascarrillo o me he reído de cualquier otra chuminá que he leído por ahí. No obstante, a raíz de ciertos comentarios te das cuenta de que no somos conscientes hasta qué punto somos ignorantes en temas de prevención. Hay gente que no entiende la lógica y la necesidad de este ejercicio mezclando churras con merinas, porque una cosa es hacer bromas con algo que es nuevo, pero luego participar de pleno cuando la ocasión lo requiere y otra minimizar la seriedad del asunto y entorpecer un simulacro que debería haber sido planeado hace años e instaurado con cierta periodicidad, como los de Japón y sus terremotos, y consiguientes Tsunamis. Es posible que se hayan fijado en el modelo nipón. En fin, espero que dentro de unas horas Cádiz vuelva a hacer historia con su buen talante y participación en el simulacro y el éste sea catalogado como un éxito.
