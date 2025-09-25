Lo que más me llamó la atención fue la estrecha relación de la ópera con la ciudad de Sevilla como destino exótico favorito de los escritores de libretos y partituras

Hace unos días me invitaron a una charla sobre la ópera en el Palacio de Congresos de San Fernando, tengo que admitir que no soy muy fan de este género musical más allá de algunas arias mundialmente conocidas, aunque he reconocer que Andrea Bocelli me ... encanta (ha cantado ópera clásica con Pavarotti), pero la ópera es cultura y donde haya cultura suelo meter la nariz ya sabéis. Así que al final me decidí a asistir a la conferencia: «La magia de la ópera a través de tres mitos; Don Giovanni, Fígaro y Carmen» impartida por Sergio Reina Moreno, antiguo profesor instituto de matemáticas (algo con cierta lógica ya que la música y las matemáticas están unidas como lenguajes universales) y experto en este completísimo género musical. Como buen «profe» nos planteó el tema con un PowerPoint que lejos de ser aburrido nos facilitó un acercamiento, para mí antes desconocido, a la ópera. Planteándonos qué era la ópera y su nacimiento de la Camerata Fiorentina y la evolución de la misma. Pero sin duda, lo que más me llamó la atención fue la estrecha relación de la ópera con la ciudad de Sevilla como destino exótico favorito de los escritores de libretos y partituras, como resultado de 150 óperas acaecidas en sus «calles». ¿Por qué Sevilla? Por ser una ciudad en auge comercial en la época, que englobaba ese Sur genérico cercana a África y las flotas de las Indias dando el mismo misticismo a las obras como se lo podía dar el Imperio Otomano o en la China legendaria. Así pues, contamos con varios personajes sevillanos bastantes famosos como Don Juan Tenorio (basado en Don Giovanni) con 49 óperas, Fígaro con 38 y Carmen con 10 óperas, personajes de gran calado. Sergio Reina nos llevó con la imaginación a un viaje a través del tiempo y el espacio. Tal vez no llegue a ser fan, pero sí he aprendido a entenderla un poquito más. Ya están en marcha sus charlas «Pasión por la ópera» en el IES Isla de León por si os interesan. PD: cita en El Falla 03/10/25

