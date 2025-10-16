Pues este mes he vuelto con más intensidad al «ruedo literario» después de unos meses en barbecho, comprobando la buena salud que goza la provincia en cuanto a eventos literarios. A primeros de mes me pasé un día por la feria del libro de Jerez, la cual no conocía, algo extraño en mí que siempre ando danto tumbos por estos saraos, el objetivo de mi visita, aparte de lo obvio: ver libros, fue visitar el stand de la recién estrenada «Sherlock Holmes sociedad literaria» una sociedad creada para los amantes de todo lo que rodea al afamado detective, os recomiendo que deis una vueltecita por sus redes, tiene cositas muy interesantes.

El martes pasado me tocó la feria de Puerto Real, esta vez como autora, y como siempre una experiencia enriquecedora, me encanta entrar en contacto con nuevos lectores y compartir sus experiencias, así como fomentar los lazos de amistad con mis ya queridos libreros (por cierto, un besito a Esther y Antonio de Roleón) y compañeros de letras, casi siempre me llevo el WhatsApp de alguien nuevo.

Y para terminar la semana este finde me voy a Conil, esta vez de bookstagrammer por variar un poco, al evento «Sobre libros y el mar» que no es una feria de libros al uso, sino más bien, según sus palabras: «Una celebración de la diversidad del mundo editorial, conectando autores, lectores, profesionales del sector y amantes de los libros en un espacio único de intercambio cultural y comercial» con actividades varias, talleres relacionados con el mundo del papel, exposiciones y cositas para los más peques. Y hablando de peques, el evento tiene dos objetivos benéficos, el cuento «Fabio nuestro héroe» cuya recaudación va a parar al caso de epilepsia severa que sufre Fabio un niño de Conil (más info aquí ), así como la de los libros de Paqui Ayllon irá a parar a la Asociación Hypatia, para el fomento de la lectura. Así que ni tan mal este octubre.