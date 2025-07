Como es bien sabido, aparte de en fútbol y otros deportes en general, España suele destacar en los deportes acuáticos, no por nada hemos subido a podio en varias disciplinas a lo largo de la historia de las grandes competiciones deportivas. Tenemos tripletes en vela, ... piragüismo, surf y sus derivados, waterpolo y natación sincronizada (y alguno más de los que no recuerdo o conozco). De estas dos últimas disciplinas me gustaría hablar hoy, primero: mencionar en cuarto mundial que ha conseguido el equipo masculino de waterpolo, olé ahí sus cojo… y las siete medallas (tres oros, dos platas y cuatro bronces) que se ha traído el equipo de sincronizada en sus distintas disciplinas, individuales, dúo femenino, dúo mixto y equipos, cabe destacar también que Iris Tió fue nombrada mejor nadadora artística en el #AQUASingapore25 precisamente por estar en todos los ejercicios de esas medallas.

Y segundo: quiero recalcar que no es de extrañar este palmarés en la sincronizada española, ya que donde antes sonaban nombres como: Gemma Mengual, Andrea Fuentes y Ona Carbonell quienes dejaron el listón muy alto, ahora, como relevo generacional, suenan nombres como: Iris Tió. Lilou Lluis y Dennis González. La cosa es que este último nombre ha sonado un poco más por varias razones, algunas buenas: ser el primer nadador varón en conseguir un oro, ser el primero en competir por equipos (no sabía que se podía y por lo visto el COI y la FINA admiten dos varones por equipo de manera opcional) y hacer que los españoles seamos los primeros en conseguirlo (hay otros nadadores anteriores, pero no con estas condiciones). Y otras razones no tan buenas como: ser objeto de comentarios xenófobos y acoso en general en redes. ¿En serio seguimos con lo mismo? Al igual que pasara con la boxeadora egipcia en las pasadas olimpiadas, espero que Dennis, junto a sus compañeras, haga «oros» sordos a tanta crítica y siga haciendo historia en el deporte español.

