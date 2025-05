Durante el mes de abril y parte de lo que va de mayo he ido a varios eventos a través de la provincia por lo que he tenido que coger mi «Picachu car», un peugeot 107 amarillo la mar de apañado, y echarme a la carretera para llegar a los mismos. No soy de correr mucho, aparte de que el coche no me lo permite (es lo que se dice un «mecherito») ni de hacer mucha pirula, a veces creo que me excedo de prudente, por eso no me llevo muy bien, por no decir mal, con los conductores agresivos y confiados que se creen amos de la calzada, sobre todo en la carreteras en mal estado, como la que menciono siempre de ejemplo (y lo seguiré haciendo hasta que la arreglen): la que va de Chiclana a Medina que está llena de baches o las que están en obras señalizadas con líneas amarillas, que ya de por sí son un laberinto si no borran las blancas mientras duran los trabajos de reforma, porque vaya batiburrillo tienen montado en la carretera de San Fernando a Chiclana, que de día más o menos se ve la diferencia entre el blanco y el amarillo, pero de noche y con algunas luces de los coches las incorporaciones son como poco confusas, yo que soy prudente casi me como a otro vehículo, imaginaros un coche de esos de tropecientos CV y conductor «living la vida loca»; me quedo planchada en el sitio como aquellos dibujos de la Warner, no sé quién es exactamente el encargado de pintar esas líneas pero en zonas conflictivas sería prudente que taparan con gris las blancas, pero claro si no hay presupuesto para tapar los socavones, no creo que lo haya para un bote de pintura gris. Aparte de las incidencias de la carretera y sin tener nada que ver con ello, también he podido observar que en algunas cafeterías últimamente tienen la tendencia a dejar las mesas sucias y sin recoger mientras atienden al cliente sentado y le traen la comanda con la mesa sin limpiar, no sé si ha sido casualidad o no, pero lo he visto en al menos cuatro cafeterías de distintas localidades.

