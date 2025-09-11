Esta semana iba a hablar de otra cosa, pero no me puedo quedar tranquila si no doy mi propia opinión sobre el comentario de María Pombo: «Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima ... no sois mejores porque os guste leer». De ahí mi analogía con la mítica frase de Hamlet (sí ya sé que es con «ser», pero ¿no digáis que no pegaba?) No sé ni por donde empezar, antes ser analfabeto y/o falto de cultura era un sinónimo de vergüenza, muchas personas mayores de mi entorno no pudieron estudiar y eso fue una losa toda su vida, de hecho, una persona en particular que me tocaba muy de cerca quiso aprender a firmar de mayor porque le daba «mucha fatiguita» poner una marca y a esas alturas no se veía capaz de aprender, eso sí todos los documentales de la 2 se los bebía, ciencias, naturaleza, historia…, por eso me da rabia que gente que ha tenido acceso a estudios haga apología de la ignorancia. Yo respeto que te pueda gustar leer más o menos, a todos no les enganchan los mismos temas, ni han dado con la tecla de lo que les gusta, que es en realidad el problema, que no se fomenta una lectura personalizada y la impuesta, pues claro, hace mucho daño. Pero que la lectura nos hace ser mejores por supuesto, porque mejora la función cerebral, enriquece el lenguaje y la comunicación, estimula la creatividad, desarrolla la empatía, reduce el estrés, entre otros muchos beneficios. Por eso no comparto la opinión de Risto Mejide cuando dijo: «Tú puedes leer Mein Kampf y eso no te convierte en alguien mejor» porque precisamente el autor de dicho libro no terminó los estudios y fomentó la quema de libros, y la lio parda después como ya sabemos. No es tanto la temática, sino qué hacer con lo que lees, como enseñar a tu cerebro a descifrar códigos y a desarrollar éticas personales que validen el mundo. La quema de bibliotecas nunca trae nada bueno, la caída de la libertad surge cuando se hace al pueblo ignorante y borrego.

