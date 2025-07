Después de lo Shakira y Piqué ya iba siendo hora de que saliera otro escándalo de infidelidades para que no estuviera la cosa muy cargante con los de siempre, ya se sabe pulla «pa arriba» canción «pa abajo». Es inevitable, en verano siempre nos ha ... gustado un buen cotilleo de salseo, va con la temporada estival, donde las polémicas «más serias» se suavizan un poco porque los implicados están de vacaciones (los recesos plenarios, por ejemplo). Así que ahora toca la pillada por la Kiss Cam en el concierto de Coldplay del CEO de una gran empresa estadounidense con su jefa de RRHH, siendo claramente infieles a sus parejas, no porque se besaran, objetivo de la Kiss Cam, sino por la espantada culpable de ambos al esconderse.

Muchos me han preguntado qué opino del asunto, una explicación simple es que ambos han sido carajotes, porque si son infieles y no quieren que nadie se dé cuenta, ¿para qué se achuchan en un lugar tan público? Con Kiss Cam incluida en el evento. Además, a sabiendas que el modelo de familia tradicional es muy respetado en Estados Unidos, al menos en la clase media alta, que es la que maneja el cotarro, y que si los pillaban in fraganti tendrían consecuencias más allá de unos matrimonios rotos (o no, vete tú a saber si por mantener el patrimonio familiar se perdonan las faltas).

Lo que me rechina es que le están dando bombo a él con ser infiel, pero su contraparte no está siendo tan vilipendiada (al menos mediáticamente, no sé en su casa cómo andará), siendo también una adúltera. Así que me huele a que alguien ha aprovechado los trenes baratos para quitarse de en medio al CEO de la empresa porque ha renunciado de manera voluntaria, sospechoso como poco, de su puesto. Lo que me parece otra «tontá» es que el colega le quiere echar la culpa a los del concierto por no respetar su intimidad, ¿intimidad? Típico del infiel echarle el muerto a otros. Bueno, seguiremos el culebrón a ver qué pasa, no porque me interese, sino por estar «entretenía»