¡Hay que ver la de cositas que están pasando en los Juegos Olímpicos! Son tantas anécdotas que dan para otra columna de opinión esta semana. Aparte de las competiciones en sí, llevamos de momento 11 medallas los que nos sitúa en el puesto 18 ... de 64, no está malota la cosa. La pena ha sido la lesión de Carolina Marín que tan cerca estuvo la muchacha y que al final no pudo ser. No obstante, hablo por todos los amantes del deporte, para nosotros es una campeona con todas sus letras, gran ejemplo de esfuerzo, trabajo y superación y muy respetada entre los deportistas, no por nada en el podio la volantista china recogió su medalla de plata con un pin de la bandera de España para homenajear a Carolina. En cuanto al resto de anécdotas tenemos de todo como en botica como dirían antiguamente, entre ellas la afamada polémica de la boxeadora argelina, que años atrás hubiera pasado por comentarios (perdonadme de ante mano que son solo ejemplos) tipo: «¡Qué basta es!» «¡O es menos guapa que el resto» y ahí se hubiera quedado la cosa, pero ahora con la dictadura WOKE todo es preguntarnos si es hombre o mujer y lanzar acusaciones al aire, pues ¡hala qué empiecen los Juegos del Hambre en redes sociales!, yo no voy a decir si es mujer u hombre porque la verdad es que no me cambio en su vestuario, esa decisión se la dejo al COI. Al que sí califican de hombre sin duda, es al pertiguista francés que quedó eliminado al tirar el listón con lo que tenía entre las piernas el muchacho, así que este tema «trae cola» nunca mejor dicho. Tenemos cosas tristes como el fallecimiento del entrenador de boxeo de la delegación de Samoa a causa de un ataque al corazón, y varias hospitalizaciones, entre ellas la que más me llamó la atención fue la de la triatleta belga que fue ingresada por contraer la bacteria E. Coli después de nadar en el Sena, algo de lo que ya se quejaba en su Tiktok la nadadora española Ángela Martínez quien manifestaba, por decirlo fino, que el río muy limpito no estaba. De todos modos también pasan cosas bonitas como las tres peticiones de mano que se han producido, una argentina, una española y una china, al menos esas son las que yo me he enterado, puede que haya alguna más, no por nada París es considerada la ciudad del amor. La que sí se está llevando la palma en las críticas es la Villa Olímpica, ya desde Tokio se estableció que para reducir la huella de carbono se aprovecharan los recursos y que se reutilizaran infraestructuras ya existentes, o si se hacían nuevos que tuvieran un uso posterior asegurado. París 2024 ha tomado esto al pie de la letra poniendo camas «anti sexo», como dice un bulo por ahí, al ser de cartón y no tener la robustez necesaria. Lo que sí parece ser cierto es que no tienen aire acondicionado, por lo visto hicieron un sistema de refrigeración alternativo que no está funcionando demasiado, por lo que están autorizando a las delegaciones que lleven sus propios A/C, con dos coj…, no solo no ponen el aire, con el consiguiente ahorro para su bolsillo, sino que «autorizan» a llevar su propio aire a las delegaciones haciendo el gasto ellos, y yo me pregunto: Qué huella de carbono están reduciendo si al final a «cienes y cienes» de aires personalizados. Menos mal que parece que en condones no han reducido el presupuesto, si no arde Troya, o este caso París.

