Es cierto que en la mayoría de los vídeos de la RRSS hallamos cosas que no tienen mucho sentido la mayoría de las veces, pero otras nos encontramos con cuentas que verdaderamente nos enseñan cosas interesantes, dando visibilidad a problemas que no conocemos o que ... los conocemos tan solo de pasada. Yo sigo una cuenta de una muchacha que relata sus experiencias diarias como discapacitada auditiva. Por lo pronto aprendí que había dos formas de signar, el método bimodal y la Lengua de Signos Española (LSE). El primero es una técnica de comunicación que combina el habla oral con signos, respeta el orden gramatical oral del español y se usa especialmente en contextos educativos y el segundo, como su propio nombre indica, es una lengua completa y autónoma, que no sigue el orden gramatical del lenguaje oral y utiliza el canal visual gestual, también está adaptado al Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas. Y este es el que se debería facilitar o priorizar en las administraciones públicas por ley, o en su defecto, el bimodal u otros métodos que faciliten la comunicación entre el usuario y el organismo oficial y digo que debería porque por lo visto no siempre ocurre, como en la experiencia de la chica del canal, que en un trámite administrativo la querían llamar por teléfono, ella informó de su situación y la persona en cuestión le preguntó si no tenía una persona de confianza que atendiera la llamada, hala a tomar viento también la LOPDGDD. A esto se le une también una noticia decía que se negaban a escolarizar a tres niños con discapacidad auditiva en una escuela infantil de Las Palmas de Gran Canaria por no tener los recursos comunicativos para enseñar a esos niños, obligando a los padres a recurrir a escuelas privadas. Según la ley no es obligatorio tener un intérprete de manera permanente, pero sí lo es garantizar el acceso a la comunicación. En conclusión: el papel lo aguanta todo, pero en la práctica hay que pulir cosillas.

