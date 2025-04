Como siempre ando dando vueltas por todos los eventos a los que me invitan como autora, a unos voy de nuevas y en otros repito porque les cojo y me cogen cariño, como es el caso de la V Feria del libro de Los Barrios ... en la cual siempre me siento bienvenida y muy a gusto con los compañeros autores y, por supuesto, con los organizadores: mi muy estimada María José Alconchel presidenta de la asociación cultural Telethusa y con el concejal de cultura del ayuntamiento, que si bien hasta el año pasado fue Daniel Pérez Cumbres, este año tomó el relevo Carlos Torres Revert quien asió el testigo con ganas y también nos cogió muy bien el tono a los participante de la feria. Una feria que empezó pasadita por agua, tal fue la lluvia que nos cayó que el viernes por la mañana no pudimos ni abrir las casetas, no obstante las inclemencias del tiempo no pudieron con la cultura, las actividades infantiles se pasaron a la biblioteca municipal y los autores aguantamos allí el tipo hasta que la lluvia nos dio un poco de tregua el esa misma la tarde, que a pesar de estar nublado bastantes barreños se acercaron a la plaza con el paraguas en la mano y con muchas ganas de charlar con nosotros, de hecho no hay cosa más bonita que te recuerden de un año para otro y te busquen para ver si tienes más libros porque el primero les ha encantado. Y como en el campo de Gibraltar los vientos son los que mandan de un soplido se llevaron las nubes del sábado y por fin se pudieron retomar las presentaciones de los autores, que a bien tuvieron en compartir las mesas para que todos pudieran hacer su presentación en condiciones. De hecho, incluso me pareció más interesante que se hicieran así porque la interacción entre los mismos enriquecía las intervenciones. Los autores que pudimos disfrutar fueron Dylan Manso, José Antonio Durán, Enrique Rojas, Laudelina Rodríguez, David Chamorro, Noa Ortiz… además de aquellos que no presentaban. De lujo todo.

