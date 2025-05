Antes de ser escritora, fui devoradora de libros (y lo sigo siendo), algunos diréis obvio, pues mira no tanto, hay muchos autores que aseguran que nunca han sido grandes lectores, algo que me choca muchísimo, por aquello de antes de correr hay que saber andar, pero en fin allá cada cual con sus cosas. En general me suelen gustar la mayoría de los géneros, o lo que yo consideraba géneros, romántica, policiaca, de terror, histórica, fantasía etc con matices que me hacía la bibliotecaria o el librero de turno: «Pues mira, Patri este es más de romántica histórica, este otro de fantasía juvenil…» y así dentro de tres o cuatro temáticas para no marear la perdiz, si quería ser un poco más específico, pues te decía si era un libro con final abierto, si tenía muchos giros argumentales o si era de más o menos intriga, con eso teníamos suficiente información para elegir un libro.

Sin embargo, actualmente cuando vamos a la cuenta de un Bookstagramer, aparte de tener que saber inglés, nos encontramos con una serie de términos que matizan demasiado los libros, según mi opinión, aunque por otro lado lo entiendo, ya que actualmente salen tantísimas novedades al mes que sería imposible elegir una lectura más allá de una romántica histórica por ejemplo. Algunos de ellos ya los conocía o al menos su versión en español como el plot twist o giro argumental, el trope que no es otra cosa que el cliché, el spicy para indicar las escenas eróticas o subidas de tono o el bookish que es la persona aficionada a los libros y a la lectura, vamos lo que viene siendo un lector asiduo de toda la vida.

Luego me topé con algunas que podía sacar por contexto como el retelling es decir una nueva versión o adaptación de una historia conocida o el famoso spoiler o destripe. Y ya por último con palabras que me dejaron del todo descolocada y tuve que investigarlas, tales como el shippeo, ARC, hype o TW, hala ahí os dejo tarea para el que no lo sepa y tenga curiosidad.

