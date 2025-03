Allá por enero participé en el 1º Premio de Literatura y Pintura organizado por el afamado parque Puy Du Fou de Toledo, me hacía mucha ilusión no solo por demostrar mi valía en la temática histórica, sino también porque soy una gran fan del parque ... desde que lo visité el año pasado. Además de que el galardón es un tributo a uno de nuestros mayores tesoros intangibles como es nuestra Historia a través de la literatura y la pintura. Mi relato «El diputado a Cortes» no ganó, pero yo me sentí una ganadora en cuanto tuve el honor de ser invitada a la inauguración de temporada del parque, que incluía el estreno del espectáculo «El tambor de la libertad», la feria del libro histórico con diversas firmas de autores y conferencias impartidas por «El pintor de batallas» Augusto Ferrer Dalmau, y el autor de novela histórica Santiago Posteguillo. Aunque eso no fue todo en una lluviosa, pero maravillosa jornada, sino que además estuve presente en la ceremonia de entrega de premios por haber participado en los mismos. Una impresionante lectura en castellano antiguo de un fragmento del «Cantar de mio Cid» por parte del actor José Luís Gómez fue el pistoletazo de salida de la gala, una interpretación que me dejó con los pelos como escarpias como poco. Difícil lo tuvo el jurado para elegir entre las mil y pico de obras, pero al final lo logró, siendo premiados los relatos; «Dios debe ser español» de Óscar Vázquez, «Las brujas de Salazar» de María Vilay y «El espejo del rey» de Jorge Braceras y las pinturas: «El Cid y la gran batalla de Cuarte» de Roberto Fernández, «El emperador Carlos V e Isabel de Portugal visitan la Mezquita Catedral del Córdoba. 1526» de David Santos y «El milagro de Empel» de Dalila del Valle. Después del solemne acto nos invitaron a un vino por lo que no puedo pedir más a una jornada inolvidable que ni la lluvia pudo deslucir. Solo me queda decir: Premios Puy Du Fou esperadme que vuelvo el año que viene.

Artículo solo para registrados Lee gratis el contenido completo Regístrate Si ya estás registrado, inicia sesión

Más temas:

Literatura