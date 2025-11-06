Opinión

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela

El objetivo es promover entornos escolares seguros, inclusivos y libres de violencia.

Patricia Gallardo

Patricia Gallardo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, yo tenía entendido que era por mayo, pero por lo visto, según la UNESCO, se conmemora cada año el primer jueves de noviembre desde que se estableció dicha pauta en el ... año 2019. Como siempre digo: no te acostarás sin saber algo nuevo. Esta jornada se creó para sensibilizar sobre el impacto del acoso escolar y el ciberacoso en la vida de niños y adolescentes. El objetivo es promover entornos escolares seguros, inclusivos y libres de violencia. Y como todos los «Días Internacionales contra…» nace de una necesidad de concienciar a la población mundial sobre determinado problema, como en este caso ser conscientes de que uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar en algún momento de su vida, afectando gravemente a su salud mental, su rendimiento académico y su bienestar emocional. Estos daños emocionales se agravan aún más en la era digital que estamos viviendo, donde el ciberacoso amplia su alcance fuera del horario escolar y la dependencia de un lugar físico.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app