Hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, yo tenía entendido que era por mayo, pero por lo visto, según la UNESCO, se conmemora cada año el primer jueves de noviembre desde que se estableció dicha pauta en el ... año 2019. Como siempre digo: no te acostarás sin saber algo nuevo. Esta jornada se creó para sensibilizar sobre el impacto del acoso escolar y el ciberacoso en la vida de niños y adolescentes. El objetivo es promover entornos escolares seguros, inclusivos y libres de violencia. Y como todos los «Días Internacionales contra…» nace de una necesidad de concienciar a la población mundial sobre determinado problema, como en este caso ser conscientes de que uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar en algún momento de su vida, afectando gravemente a su salud mental, su rendimiento académico y su bienestar emocional. Estos daños emocionales se agravan aún más en la era digital que estamos viviendo, donde el ciberacoso amplia su alcance fuera del horario escolar y la dependencia de un lugar físico.

Para evitar estas situaciones la UNESCO propone educación emocional y en valores desde edades tempranas, formación docente para detectar y actuar ante casos de acoso, participación de estudiantes en la creación de entornos seguros y la colaboración entre familias, escuelas y gobiernos para erradicar la violencia escolar. Así que todo esto se apunta en España y se redactan, a nivel Comunidad Autónoma, protocolos contra el acoso escolar de lo más currados, siendo el de la Junta de Andalucía uno de los más completos y bien estructurados desde el año 2011. ¿Pero qué particularidad tienen estos protocolos? Pues, evidentemente, hay que activarlos para que sean efectivos y no un inútil montón de papelotes (o archivos PDF). Por desgracia, esa falta de activación fue la que llevó a la joven sevillana Sandra a hacer lo que hizo. Ahora toca reflexionar seriamente: ¿por qué no se activó?